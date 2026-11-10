







大谷翔平 最新情報

日本球界では現在、米球界挑戦を表明している横浜高・織田翔希投手の去就が注目されている。メジャー球団との面談を行う傍ら、日本時間10日にはドラフト1位で指名した巨人から指名あいさつを受けるなど慌ただしい日々を過ごしているが、米メディア『ドジャーブルー』は最有力候補はロサンゼルス・ドジャースだと言及している。



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同メディアは「織田には複数球団が強い関心を示しているが、最終的にはドジャースと契約するとの見方が圧倒的に強い。様々な状況から、彼がドジャースを第一希望としていることがうかがえる。また、AM570 LAスポーツのデービッド・ヴァッセイ氏は、ドジャース側も獲得に関心を持っており、両者の思いは一致していると報じている」と言及。



続けて、「ドジャースは契約を実現させるために積極的に動くだろう。彼が最も好きな球団がドジャースであること、憧れの選手が山本由伸投手であることもよく知られている」、「彼が通う高校は、今後10日間ほどの間に面談を行う予定だと発表している。ただ、私が話を聞いた多くの日本のメディア関係者は、最終的に契約するのはドジャースになると予想している」という同氏の見解を伝えている。



仮にドジャース入りなら、チームでは大谷、山本、佐々木朗希投手に続く4人目の日本人選手となるが、今後の展開にも要注目だ。











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