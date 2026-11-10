『トキシック・アベンジャー』出演のイライジャ・ウッドのインタビュー映像が公開

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（2026年11月13日公開 配給：AMGエンタテインメント）に出演しているイライジャ・ウッドのインタビュー映像が公開となった。

1984年、世界中を夢中にさせたB級映画の金字塔『悪魔の毒々モンスター』が、令和の時代にまさかの復活。製作を手掛けるのは『ダークナイト』シリーズ（2005〜12）やハリウッド『ゴジラ』シリーズ（2014〜）などの超大作を生み出し続かるレジェンダリー・ピクチャーズ。加えて、元祖『毒々』の生みの親ロイド・カウフマン（トロマ・エンターテインメント）もガッツリ製作に参加し、圧倒的なスケール感（予算感‼）を得て、容赦なきバイオレンスとハイテンションアクションで贈る最狂のヒーロー・エンターテインメントが今、幕を開ける――。しかも、待望（!?）の＜無修正版＞で。

本作のメガホンを執ったのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度、イライジャ・ウッドのインタビュー映像が公開となった。不気味な悪役フリッツに扮する彼の、役作りから豪華キャストとの共演、毒々ワールドを支える細部へのこだわりまで、映画は毒々、現場は愛にあふれた舞台裏をたっぷりと語る。

冒頭、イライジャは「メイコンは素晴らしいです」と、メイコン・ブレア監督への信頼を語る。撮影地ブルガリアへ到着した時点で撮影はすでに数週間進んでおり、スタッフからも「最高だ！」との声が返ってきたという。「彼には謙虚さ、人間味、情熱があり、全員を映画作りの過程へ参加させてくれます」と、その人柄と映画作りの姿勢を称える。

その世界を支える美術にも驚きの裏話が。劇中のミス・ミート・バーガー・ショップでは、映画に映らないような場所まで徹底的に作り込まれ、ハンバーガーの包装に印刷されたQRコードまで本当に機能したという。「サイトにつながるページが開くんですよ！」と興奮を伝えるイライジャ。街のメインストリートにはオリジナル版へのイースターエッグも数多く仕込まれており、背景の小さな物にまでファンの発見が待っていることを明かす。

オリジナル版のリブートについては、「過剰に崇拝してはいけません」ときっぱり。「完全に独立した一つの作品として語らなければ間違いになると思います」と持論を語り、監督はまさにそれを実現したと評価。脚本を読んでからオリジナル版を観たことで、監督が成し遂げたことをさらに深く理解できたという。

そして、自身が演じるフリッツの役作りへ。「フリッツを演じるうえで最初に考えたのは『どんな声なのか』でした」と振り返り、ありきたりではなく、ひとりの人間として認識できる存在にしたかったと説明する。監督から、ささやくような声をイメージしていると伝えられたといい、「それをもとにかすれて苦しげで少し咳を交えた声にしました」と明かす。コンセプト画でも猫背で身体を丸め、病弱であることが明確に示されており、その姿も役の方向性をつかむ助けになったという。

共演者については、「ケヴィン・ベーコンは信じられないほど素晴らしく、一緒に仕事ができて光栄です」と絶賛。ケヴィン演じるボブを「エゴが膨れ上がった人物」と表現し、「彼が演じる姿を想像するだけでワクワクしました」と語る。さらに、ピーター・ディンクレイジやジェイコブ・トレンブレイらも含め、「全員がキャラクターへ独自の視点を持ち込み、特別な形で命を吹き込んでいます」と、仲間たちへのリスペクトをにじませる。

最後に、本作の魅力を「物語と登場人物の中心には本物の心があります」と語りながら、「それと同時に完全に狂っていて不条理で最高に楽しい」と熱弁。「映画作りの好きなものすべてが、この途方もない作品に詰め込まれています」と、あふれる映画愛を爆発させている