







大谷翔平 最新情報

2026年も投打で存在感を示したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平だが、今季は個人表彰で苦戦する可能性がある。シルバースラッガー賞では最終候補入りした一方、MVP争いでは「40本塁打＆40盗塁」を達成したピート・クロウ＝アームストロングが最有力。過去4度のMVPシーズンとも比較しながら、今年の大谷が置かれた状況を考えてみたい。（文：ニコ・トスカーニ）



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2026年シーズンのNPBとMLBの全日程がポストシーズンも含めてすべて終了した。



MLBもNPBもシーズン勝率1位のチームが順当にチャンピオンになりソフトバンク・ホークスとミルウォーキー・ブリュワーズはレギュラーシーズンとポストシーズンの両方で完全勝利を収める形になった。



シーズンが終わると各種賞の発表になる。



MLBはすでにゴールドグラブ賞が発表になっており、候補入りしていた鈴木誠也（カブス）は残念ながら受賞を逃した。



鈴木はシルバースラッガー賞でも候補入りしており、こちらも受賞が期待される。同賞にはもう一人日本人選手がノミネートされている。いまさら語るまでもない、大谷翔平（ドジャース）である。



大谷は指名打者部門をカイル・シュワーバー（フィリーズ）と争っている。シュワーバーは45本塁打で自身3度目の本塁打王に輝いたが、大谷は打率、出塁率、長打率、OPSといった率系の主要指標で上回っている。



今季も大谷がシルバースラッガー賞を受賞するのではないかと思われる。



だが、他の賞に関しては厳しく今季の大谷はシルバースラッガー賞1冠のみで終わるかもしれない。





















MVPはピート・クロウ＝アームストロングで決まり？

[caption id="attachment_287049" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング（写真：Getty Images）[/caption]





10月の末に選手間投票の年間最優秀選手「プレーヤーズチョイス・アワーズ」が発表され年間最優秀選手にPCAことピート・クロウ＝アームストロング（カブス）が選ばれた。



PCAは史上7人目の40本塁打＆40盗塁を達成し、シュワーバーと同数で本塁打王を獲得。センターの守備ではゴールドグラブ賞を2年連続で受賞し、最高守備選手に贈られるプラチナグラブ賞も受賞した。



レギュラーシーズン全162試合に出場し、長打率とOPSもリーグ1位、41盗塁した一方、失敗はわずかに7回で成功率は85.4%と質も量も申し分ない活躍だった。



加えて守備負担の重いセンターをシーズン通して守っていた。



MVPの記者投票でも重視されると言われているWARは10.6で両リーグ通じてトップ、全体2位のボビー・ウィットJr（ロイヤルズ）は7.0で大差をつけて1位になっている。



毎年MVP候補として名前の挙がる大谷だが、今季は故障により稼働率が今一つで打撃成績が伸び悩んだ。投手としては内容は抜群だったが2か月以上投手を休んだため、こちらも量の面で今一つの結果だった。



大谷のWARは6.6でMLB全体5位である。素晴らしい成績なのだが、PCAと比べるとどうしても見劣りしてしまう。















過去の大谷と比べてもどうしても見劣りする2026年

[caption id="attachment_295876" align="aligncenter" width="1200"] 敗退の大谷翔平【写真：Getty Images】[/caption]





MVPではWARがかなり重視されていると言われているが、印象度も影響してくる。



ポール・ゴールドシュミット（ヤンキース）はセントルイス・カージナルスに所属していた2022年シーズンにナ・リーグのMVPを受賞したが、WARはMLB全体で6位だった。



ナ・リーグに限っても当時チームメイトだったノーラン・アレナド（ダイヤモンドバックス）、マニー・マチャド（パドレス）の方が高く、三冠王に肉薄する成績を残した印象度が優先された可能性がある。



今季も同様の理由で首位打者を獲得し、本塁打、打点もリーグ2位だったヨルダン・アルバレス（アストロズ）がア・リーグのMVPに選ばれるかもしれない。



アルバレスは守備、走塁の貢献度が皆無に等しいため打撃についてはだいぶ落ちるウィットJrの方がWARは高いが、ウィットJrの今季の打撃成績はインパクトのあるものではない。投票する記者も票は入れにくいだろう。



大谷の場合WARだけでなく、過去の輝かしいMVPシーズンと比べると印象度の面でどうしても格落ち感が否めない。



2021年の大谷は投打両方でフルシーズン稼働しWARは全体トップの8.0だった。2023年の大谷はシーズン最後の1か月をほぼ欠場したが、離脱するまでは二刀流で活躍し初の本塁打王になった。



2023年はシーズン最後の1か月をほぼ欠場したものの、離脱するまでは二刀流で活躍し、自身初の本塁打王を獲得。WARも8.9でア・リーグ1位、MLB全体2位だった。



2024年は打者に専念し、本塁打と打点の二冠王に輝いたほか、MLB史上初の「50本塁打・50盗塁」を達成。WAR8.9はナ・リーグ1位、MLB全体3位だった。



2025年は打撃3部門こそ無冠だったが、リーグトップのOPS1.014を記録し、投手としても14試合に登板して二刀流に復帰。WAR9.4でナ・リーグ1位、MLB全体2位と、再び圧倒的な価値を示した。



今季の大谷の成績は間違いなくMVP級ではある。だが、大谷がMVPシーズンで記録してきた歴史的活躍に比べるとどうしても見劣りしてしまう。



過去の大谷が凄すぎて今季の大谷は印象面でも割を食っていると言えるだろう。残した指標の客観面でも印象度の主観面でも今季の大谷のシーズンMVP受賞は厳しいだろう。

















【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。









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【了】