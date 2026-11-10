







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは10日、飯田琉斗投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





飯田は向上高、横浜商科大、ENEOSを経て、2025年ドラフト7位でヤクルトに入団。187センチ、100キロの恵まれた体格を持ち、力強い直球とスプリットを武器とする右腕として期待された。



プロ1年目の今季は、6月7日の日本ハム戦で出場選手登録され、同日の試合で一軍初登板。先発の奥川恭伸に続いてマウンドに上がり、1回を18球、2安打1四球、1失点（自責点1）という投球内容だった。



しかし、その後は一軍での登板機会を得られず、ルーキーイヤーは1試合の登板で0勝0敗、防御率9.00。プロ初登板が今季唯一の一軍マウンドとなった。



一方、ファームでは22試合に登板。23回を投げて24安打、4四球、16奪三振、12失点（自責点11）、0勝1敗2セーブ、防御率4.30の成績を残した。



社会人野球を経て26歳でプロ入りした即戦力右腕だったが、ルーキーイヤーは一軍定着とはならなかった。来季はまず右肘の状態を整え、持ち味である力強い直球を武器にブルペンの一角を狙いたいところだ。





















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