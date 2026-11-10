映画『人生を変えたコント』(12月18日公開)の完成披露舞台挨拶が10日、都内で行われ、大橋和也(なにわ男子)、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音、せいや(霜降り明星)、河合勇人監督が登壇した。

せいや

せいや、自身の実体験をもとにした作品の映画化に感慨

原作者として舞台挨拶に登壇したせいやは、「ちょっと不思議な気分ですね。自分の半フィクションなんですけど、実体験をもとにした作品が、まさかこんなすごい規模になって、主演も大橋くん。すごい方々と一緒にできたのは、人生でもそんなにあることじゃないなっていう。本当に素敵な経験をさせてもらってます」と感慨深げに語った。

作品が生まれた経緯については、「僕の実体験をもとに、誰もがあると思うんですけど、学生時代のうまくいかんかったことというか。僕の場合は高校の入り方ですごい悪目立ちしてしまって、失敗して、これでもかってくらい転げ落ちたんですよ」と回顧。

続けて、「ちょっといじめみたいなことが始まるんですけど、これを悲しいとかつらいで終わらせたくないな、エンタメに絶対昇華したいなって、その時から思ってて」と打ち明け、「いつか本とか映画にしたいなって、ぼんやり16歳ぐらいから思ってて。それを夢描いてたら、マジでこういう景色にたどり着いてると。皆さんありがとうございます」と感謝した。

せいや、大橋和也の演技を絶賛「想像を超えてた」

主人公・イシカワを演じた大橋についても言及したせいや。キャスティングにも関わっていたといい、「大橋くんがやってくれるんやって」「めっちゃうれしかったです」と振り返る。

また、完成した作品について、せいやは「僕はもう完成版を観ましたし、なんやったら編集の段階で一緒にやりながら、大橋くんの演技をいろいろ見させてもらったんですけど、想像を超えてたというか。本当によく本をここまで映画で仕上げてくれたというか」と称賛。

特にコントのシーンでの演技を高く評価しているそうで、「大橋くんがプロやなと思ったのが、コントで一番大事なツッコミの芝居なんですけど、めっちゃ難しいと思うんですよ。ツッコミの演技って。芸人さんでもツッコミって、なかなかできる人とできない人に分かれるぐらい難しいですけど」と説明する。

その上で、「大橋もずっと稽古の時から気にしてくれてて、僕が声を録音して、それを一言一句たがわず、めっちゃ多分練習してくれたんやなって分かるぐらい、トーンがもう本当に演技のツッコミを超えてましたね」と絶賛し、「そこもちょっと皆さんに、大橋くんのコントのツッコミ、ぜひ注目ポイントで見てほしいです」と呼びかけた。

せいや、観客にメッセージ「笑いの力、エンタメの力を感じていただける」

最後の挨拶で、せいやは「本当にみんなで一丸となって作り上げて、皆さんに観ていただける今日の日を迎えられました」とコメント。

続けて、「これから公開していくと思うんですけど、本当に今日の皆さんの感想、口コミがこの映画を生かすというか。本当にいい映画なのかどうなのか、皆さんに決めていただきたいと思ってます」と話す。

そして、「泣いて笑える。そして学生時代に何か傷を持っている方とか、今挑戦している方に、笑いの力、エンタメの力を感じていただけると思います。皆さんよろしくお願いします」と作品をアピールした。

映画『人生を変えたコント』イントロダクション

累計15万部超のベストセラーとなった、せいや(霜降り明星)による半自伝小説を実写映画化する映画『人生を変えたコント』(配給：ギャガ、アスミック・エース)。主人公・イシカワを演じるのは、本作が映画単独初主演となる大橋和也(なにわ男子)。そして、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音らが共演し、監督を河合勇人氏、脚本を林民夫氏が務める。

高校に進学した春、突然始まったいじめによって居場所を失った主人公・イシカワ。どんなにつらい状況でも学校を休まず、大好きなお笑いを武器に、秋のクラス対抗文劇祭で自作のコント劇「リアル桃太郎」にすべてをかける。奪われた青春を取り戻すための、笑いと涙にあふれた逆転劇が幕を開ける。