ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』のロング予告が公開

ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）のロング予告が公開となった。
『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。
ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。
3つの物語が交差するオムニバス形式の本作。「FATHER」篇にはトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、「MOTHER」篇にはシャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェットら豪華俳優陣が出演。さらに「SISTER BROTHER」篇には、ユースカルチャーシーンで存在感を放つルカ・サバト、インディア・ムーアらフレッシュな顔ぶれが揃い、それぞれ個性豊かなキャラクターを演じている。
この度、120秒のロング予告が公開となった。「FATHER」篇、「MOTHER」篇、「SISTER BROTHER」篇それぞれの物語がより深く垣間見えるシーンが盛り込まれ、個性豊かな登場人物たちの関係性や、ジャームッシュ作品ならではのオフビートな世界観も味わえる映像となっている。
また、 公式サイトでは、各界著名人から寄せられたコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。
■ストーリー
ニュージャージーの田舎町に隠居する父を訪ねた娘と息子。かつて破天荒だった父の一人暮らしを心配する姉弟は、その暮らしぶり を確かめようとあれこれと父に問いかける。しかし、返ってくる言葉はどこか噛み合わない――。 一方、ダブリン、同じ街に暮らしながらも、顔を合わせるのは年に一度の家族行事、アフタヌーンティーの席だけ。人気作家の母のもと、しっかり者の姉と自由奔放な妹の三人が集う。互いの私生活には踏み込まないまま、取り繕うように交わされる、どこか他人行儀な会話――。そしてパリでは、両親を亡くした双子の兄妹が、遺品整理のために久しぶりに再会する。かつて両親が暮らしていたアパートメントで遺品に触れながら、ふたりは静かに過去の思い出を振り返る――。 久しぶりの再会。気まずく、ぎこちない会話からのぞき見える家族の「嘘」。 それぞれの人生がコーヒーテーブルの上にこぼれだす。
■出演者（役名：俳優名）
父：トム・ウェイツ
ジェフ：アダム・ドライバー
エミリー：メイム・ビアリク
母：シャーロット・ランプリング
姉：ケイト・ブランシェット
妹：ヴィッキー・クリープス
スカイ：インディア・ムーア
ビリー：ルカ・サバト
■スタッフ
脚本・監督：ジム・ジャームッシュ
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