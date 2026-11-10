オランダサッカー協会（KNVB）は9日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026－27を戦うオランダ代表のメンバー変更を発表した。

今回のKNVBの発表によると、DFフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）、およびFWブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）の2選手が、11月のオランダ代表活動に不参加になるという。両者ともに、コンディション不良が理由とのこと。なお、2名の不参加に伴う追加招集選手はいないことも併せて伝えられている。

現在35歳のファン・ダイクは、リヴァプールの腕章を託され、今季ここまでに行われた公式戦15試合に出場。プレミアリーグでは10試合すべてにフル出場しており、欠場した公式戦は1試合のみと、ベテランとは思えぬ稼働率でチームを支えてきた。

オランダ代表でもキャプテンを務め、国際Aマッチ通算で100キャップを刻んでいる。欠場したのは、2024年11月に開催されたUNL・2024－25のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦が最後。以降、オランダ代表の国際Aマッチで22試合連続の先発出場を続けていたが、その記録は11月シリーズで途絶えることとなった。

現在24歳のブロビーは今季、サンダーランドで公式戦10試合のピッチに立ち、3ゴール1アシストをマーク。オランダ代表には2022年9月に初招集され、翌年10月にデビューを飾った。これまでに国際Aマッチ通算で17試合出場4得点を記録。今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、全4試合に出場して3ゴールを挙げる活躍を見せていた。

オランダ代表はUNL・2026－27でグループA2に組み込まれており、ここまで2勝2分けと無敗をキープ。準々決勝進出を懸けた11月シリーズでは、3日にホームでギリシャ代表と、その3日後となる16日にアウェイでドイツ代表と対戦する。

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