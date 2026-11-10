イタリア代表を率いるロベルト・マンチーニ監督が、クラブ・ブルッヘに所属するU－21ドイツ代表FWニコロ・トレソルディについて語った。『スカイ・イタリア』が9日、同監督のコメントを伝えている。

現在22歳のトレソルディは、今季クラブ・ブルッヘで公式戦17試合のピッチに立ち、14ゴールを挙げるなど、ストライカーとしての才能を開花させている。10月13日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のインテル戦では、ハットトリックを達成する活躍を見せ、現セリエA王者を4－3で撃破する立役者となった。

そんなトレソルディについては、現在、A代表として“どちらの国”を選択するかに注目が集まっている。同選手はイタリア生まれドイツ育ち。年代別代表では、育ち故郷であるドイツ代表を選択した。昨年9月から今年10月まで行われたU－21欧州選手権予選では、全16試合に出場して14ゴールを叩き込んでおり、“エース”として本大会出場権獲得に貢献。3大会ぶり4度目のU－21欧州選手権優勝を狙うチームにおいて、欠かせない存在だ。

一方で、現時点ではA代表の国籍の決断は下していない。トレソルディ自身は「ドイツ代表での歩みには満足しているし、今後どうなるかはその時次第だ。（ユルゲン・）クロップや（ロベルト・）マンチーニ、それにドイツとイタリアのサッカー連盟など、話すべき相手とは話し、自分の考えを伝えている」と明かしている。

このような状況の中、イタリア代表を率いるマンチーニ監督が、トレソルディに言及。「既にトレソルディとは話をした。（クラウディオ・）ラニエリ（イタリア代表のテクニカルディレクター）とも、彼の将来については話をしている」と切り出すと、「彼は自らがA代表でプレーするレベルにあることを感じなければならない」とし、近い将来の“アッズーリ”入りへの期待を言葉にした。

「彼自身はイタリア生まれで、父親もイタリア人だ。可能性はあると思う。彼が正しい選択をしてくれることを願っている。何よりも、彼自身が、今のイタリア代表チームにとって、自らがどれほど貴重な存在になるかを知っているはずだ」

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