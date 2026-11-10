Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、若井滉斗の「第一印象は最悪」発言に驚き！ 13年前の出会いを振り返る「いったい何が最悪だったのか…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

今回の放送では、10月26日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演した際のエピソードを振り返りました。

ーー10月26日放送の「ぽかぽか」には、若井と藤澤がゲスト出演。番組のトーク中、スタジオ外の一般観覧エリアに大森がサプライズで登場し、スタジオが騒然となりました。

大森は、スタジオに居合わせたファンから借りた「世界1のギタリスト若井滉斗」と書かれたメッセージボードを掲げ、2人にエールを送ると、スタジオに入ることなく退場。突然の登場に若井と藤澤も驚いていました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「ぽかぽか」観ました！ とても面白かったです！ まさかの大森先生がサプライズで登場してびっくりでした！ 大森先生は「ぽかぽか」の時間帯にXでポストしていたので、リアルタイムで観ているのかな～と思っていたら、まさかのまさか、その場にいるとは思いませんでした（笑）。

「10の質問」の深掘りも気になることばかりでした！ もっともっとお話を聞きたいです。いつかぜひ深掘りしてください！（新潟県 14歳 女の子）

＜藤澤からのメッセージ＞

藤澤：ありがとう！「ぽかぽか」に出演させていただきました！ ハライチの澤部（佑）さんを、ありがたいことに「ゆうちゃん」って呼ばせていただいていますけれども。僕はちょっと前にゆうちゃんと別のロケをさせていただきまして、もう、それはそれは仲良くなりまして、「ぽかぽか」の番組中でもちょっとそんな空気感をお届けしましたけれども。

大森先生、びっくりしたな！ 僕も若井も本当に知らなかったよ！ 外で「本当に大丈夫かな……」っていうハプニングが起きているのかと思ったもん（笑）。

なんかザワザワし始めて、すごく元気な動きをしている男の子がいるなと思ったら、大森先生でしたね（笑）。「ぽかぽか」にファンの方も駆けつけてくださって、雨が降っていましたからね。そんななかで来てくださって、しかもパネルとかも持ってきてくれて、本当にうれしかったです。

そして、「10の質問」を番組さんがしてくださったんですよ！ 僕も若井も、その場で本当にリアルタイムで、「これ、こうかな？」みたいに答えて。答えた挙げ句、大森先生が乱入するもんだから、時間がなくなって「10の質問」が深掘りできなかったっていうことがありました（笑）。

だって、気になることばかりだよ！ 若井さんと僕がそれぞれ答えたんだけど、若井先生の「藤澤・若井、お互いそれぞれの第一印象は？」っていう質問で、僕がまず若井に対して「高校生」っていうふうに答えたんですよ。これは出会った頃、シンプルに彼が高校生だったから、その雰囲気が強かったなっていう意味なんだけど。

若井さんは僕に対して「最悪」って答えているんですよ（笑）。「第一印象、最悪」。これ、めちゃくちゃ気になるよね！ これ、ひどいよね（笑）!!

向こうからしたら僕がひどかったのかもしれないんだけど、今から13年前ですか？ 当時、僕が20歳ぐらいで、若井さんはまだ17歳とかでしたけど、いったい何が最悪だったのか。これ、多分、分からないですけど、面白おかしく答えてくれるんだろうなっていう雰囲気だったんだけど、大森さんの乱入で答えられなかったから、ただただ、「最悪」で終わったっていう内容でしたから、ぜひ「ぽかぽか」さんで、またこの「10の質問」の深掘りをお願いしたいです！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info