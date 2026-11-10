ポーター・ロビンソンが語る、リミックス・アルバムが音楽家にもたらすもの──AIやアルゴリズムでは生まれない相思相愛のコミュニティ

ポーター・ロビンソン（Porter Robinson）が、2024年のアルバム『SMILE! :D』を再構築したリミックス・アルバム『SMILE! :D plus+』をリリースした。全16曲を収録した本作には、ニーナジラーチ（Ninajirachi）、アンダースコアズ（underscores）、フロスト・チルドレン（Frost Children）、G Jones、Nitepunkらエレクトロニック・シーンの気鋭をはじめ、日本からはGalileo Galileiが参加。初音ミクをフィーチャーした楽曲も収録され、ジャンルや国境を越えたコラボレーションが実現している。

チャーリーxcx、ザラ・ラーソン、ピンクパンサレスらによって広がりを見せるリミックス・アルバムの新たな潮流。その背景には、単なる楽曲の再解釈にとどまらない、アーティスト同士の深い愛情と創造的なつながりがある。ポーターが独占インタビューで語る、リミックス・アルバムの制作背景と、コラボレーションを通じて生まれた新たなつながり。

音楽への情熱が生んだリミックス

2025年、ポーター・ロビンソンの「SMILE! :D」ツアーに参加したアンダースコアズは、彼のステージである異変に気づいた。ポーターの3作目のスタジオ・アルバムに収録された、派手な曲調のディープカット（隠れた名曲）「Perfect Pinterest Garden」が、いつもとは微妙に違って聴こえたのだ。

「半音下げて演奏してるよね」。彼女はポーターにそう指摘した。気づいたのも無理はない。2024年にリリースされた、あらゆる要素を詰め込んだマキシマリスト的なポップ・アルバムのなかでも、この曲は彼女のお気に入りだった。しかも彼女は、どんな曲でもオリジナルのキーで演奏されることを好む。次のサウンドチェックでポーターがキーを元に戻すと、彼女は満面の笑みを浮かべていたという。

こうした鋭い耳と細部への並外れたこだわりこそ、アンダースコアズが『SMILE! :D plus+』の参加アーティストにふさわしい理由だった。16人のアーティストを迎え、アルバム『SMILE! :D』を一度解体し、新たに組み立て直した野心的なリミックス・アルバム。コラボレーターを探すにあたり、ポーターが求めていたのは、音楽が血肉となっているような人々だった。「彼らは音楽への思い入れが本当に強くて、心から情熱を注いでいる。細部までこだわり抜くんだ」と、彼はRolling Stoneに語る。「普通の人には聴き取れないかもしれないような部分だって、彼らにとっては重要なんだよ」。アンダースコアズはその才能を存分に発揮し、同じくポップミュージックの常識に挑むニーナジラーチとともに、「Perfect Pinterest Garden」を圧倒的なエネルギーを放つ新たなバージョンへと生まれ変わらせた。

「アンダースコアズとニーナが、あの曲に新たな息吹を吹き込んでくれた」とポーターは語る。「新しいヴァースを加えたり、パートを録り直したりして、エレクトロ系のダンス・リミックスへと生まれ変わらせた。今では曲全体に生命力がみなぎっているよ」

リミックス・アルバムは何十年も前から作られてきた。しかし、リスナーの関心が移り変わるスピードが速まり、アーティストたちがビジネス上の利益だけでなく、より深い個人的なつながりを求めてコラボレーションするようになった今、その存在意義はますます大きくなっている。ピンクパンサレス、ザラ・ラーソン、チャーリーxcxらの近年の作品に続く『SMILE! :D plus+』もまた、アーティスト同士の交流や共同制作に新たな愛情と活力を吹き込み、その可能性を広げる作品となった。

「SMILE! :D」ツアーを終えたポーターは、DJとしての活動に時間を費やし、普段は内省的な楽曲も、よりエネルギッシュなアレンジで披露していた。『SMILE! :D』は、彼の作品のなかでも最も内省的で思索に富んだアルバムだ。ファンがアーティストに抱く一方通行の親近感や、周囲からのプレッシャーを掘り下げながら、自分自身の内面とも向き合っている。「世の中の多くの人が抱いている僕のイメージは、実際の自分のほんの一面にすぎないと気づいたんだ。それが怖かった」とポーターは語る。アルバムにはさまざまな思いを込めたが、それが一度聴いただけでは伝わらなかった人にも、『SMILE! :D plus+』を通じて届くかもしれないと考えた。「エネルギッシュなDJプレイよりも、僕は自分のポップソングにずっと強い思い入れがある。どちらも好きだけど、何よりも大切なのは自分の曲なんだ」

リミックス・アルバム『SMILE! :D plus+』と『SMILE! :D』のアートワーク

憧れから共作へ、次世代との交流

ポーターは『SMILE! :D plus+』の参加アーティストたちに、オリジナル・アルバムの収録曲から自由に選んでもらうことにした。「無理強いはしたくなかった」と彼は語る。「本人が気乗りしない曲をやらせたくなかったんだ」。すでにほかのアーティストが選んでいた曲でも構わなかった。その結果、「Cheerleader」には4つ、「Is There Really No Happiness?」には3つもの新バージョンが生まれた。

後者を手がけたひと組が、フロスト・チルドレンだ。エンジェルとルル・プロストからなるこのエレクトロニック・デュオは、今回の参加アーティストのなかで唯一、オリジナル・アルバムにも客演していた。「Mona Lisa」では愛情を王道のポップソングの手法で表現していたが、今回のリミックスでは、メランコリックな「Is There Really No Happiness?」を大胆に再構築。ポーターが原曲に取り入れていたプログレッシブ・トランス風のゲート・エフェクトをさらに際立たせ、楽曲の新たな魅力を引き出している。ポーター自身、以前からこの曲は十分に評価されていないと感じていた。

「伴奏を取り払ってボーカルだけを聴けば、すごく美しいEDMのメロディに聴こえるはずだと、ずっと思っていたんだ」とルルは語る。「もともとそこまで盛り上がる曲ではないものを選んで、もっとクレイジーなサウンドに変えたかった」。エンジェルはまず、ポーターのアカペラ音源を細かく切り刻み、組み合わせることでメロディを作り上げた。そこからは、フロスト・チルドレンならではのダンスミュージックの感性が存分に発揮された。完成したリミックスは6分に及び、原曲のほぼ2倍の長さとなった。「これを丸ごとDJセットで流せば、聴く人を音楽の世界に引き込み、夢中にさせることができる」とルルは続ける。「昔のトランスには10分くらいある曲もあって、ひたすらループが続いたあと、ようやく高揚感あふれるメロディが飛び込んでくるんだ」

フロスト・チルドレンはリミックスを短くまとめようともしたが、最終的には「結局またいろいろ妥協しなきゃいけないなら、そもそもリミックスを作る意味があるのか？」という結論に至った。今では彼らのもとにリミックスの依頼が次々と舞い込んでいるが、『SMILE! :D plus+』への参加は二つ返事で引き受けたという。ルルは17歳のとき、ポーターのアルバム『Worlds』にちなんだタトゥーを入れるほどの熱烈なファンだった。ただ、今回一緒に制作することになっても、本人にはそのタトゥーを隠そうとしていた。「高校時代、あの頃のポーターの音楽は僕たちにとって大きな存在だったし、今もそうなんだ」と彼らは語る。「恥ずかしくて本人には見せられなかった」。ところが、ついにルルがタトゥーを見せると、ポーターは最初から気づいていたと打ち明けた。

「この1年ほどで、僕のアルバムを聴いて育ったというアーティストが、本当にたくさん出てきたんだ」とポーターは語る。今ではそうしたアーティストたちに自ら声をかけ、メンターとしての役割を担うようにもなったが、同時に彼自身も彼らのファンだ。「ニーナジラーチも、アンダースコアズも、フロスト・チルドレンも、誰も歩んだことのない道を切り拓いている。鉈を片手に未開のジャングルを進み、まだ誰も見つけていないものを発見しているようなものだよ」。共演者となり、友人となった今も、互いへの尊敬の念は変わらない。「私たちみんな、ポーターと話せていることに信じられないくらい感激しているんだ」とエンジェルは語る。

ポーターはフロスト・チルドレンによる「Is There Really No Happiness?」のリミックスを気に入ったものの、さらに高揚感を引き出すため、コードをひとつだけ変えてみてはどうかと提案した。そのわずかな変更が、楽曲の印象を大きく変えた。それまでフロスト・チルドレンは、相手の意向を尊重しながら、どこまで自分たちの意見を伝えていいのか、加減がつかめずにいた。この経験から得た学びは、今後の彼ら自身の制作にも生かされるだろう。互いに歩み寄ることは、コラボレーションに欠かせない。

ポップシーンに広がる、リミックス・アルバムの新潮流

プロデューサーのマーゴ・XS（Margo XS）も、ザラ・ラーソンの大規模なリミックス・アルバム『Midnight Sun: Girls Trip』に収録された「Saturn's Return」の制作で、フランス人ミュージシャンのマリブ（Malibu）が作り上げた、幻想的なアンビエント・サウンドの一部を削らざるを得なかった。

「メジャーなポップ・アーティストのリミックス・アルバムに収録するには、あまりにも穏やかすぎるサウンドだった。レーベルも含め、みんなを納得させるのは難しかったと思う」とマーゴは語る。そこで彼女はソングライターのヘレナ・ガオとともに曲の構成を練り直しつつ、マリブならではの神秘的な雰囲気を終盤に残した。それによって、内省的な楽曲に軽やかで浮遊感のある余韻が生まれた。マーゴとザラは、この1年で深めてきた音楽的な信頼関係をもとに、もし今の自分たちが『Midnight Sun』をもう一度作るとしたら、という発想で『Midnight Sun: Girls Trip』の制作に臨んだ。その間に『Midnight Sun』は、長年ブレイクを待ち望まれていたザラを一躍スターダムへと押し上げていた。『Midnight Sun: Girls Trip』は、そんな成功の余韻をもう少し長く味わいながら、マーゴ、JT、タイラ、ロビンら13人のアーティストとその喜びを分かち合うための作品となった。

当初、ザラは『Midnight Sun』に数曲のリミックスと新曲を追加した、従来型のデラックス・エディションをリリースするつもりだった。しかし、オリジナル・アルバムの制作にも携わったマーゴとMNEKは、「楽曲の各パートを分離したステム音源を使って、曲を根底からひっくり返せることに、大きな自由と興奮を感じた」という。そうして生まれたのが、ケラーニを迎えた「Blue Moon」の、より洗練されたR&Bバージョンだった。

ポーターもまた、楽曲を骨組みだけになるまで解体することで、同じように創作意欲を新たにした。「リミックスのなかには、回り道をしながらも、その曲が最初から持っていたDNAに立ち返っているものがあるんだ」と彼は語る。たとえば「Easier to Love You」は、ジジ・ダゴスティーノの「L'Amour Toujours (I'll Fly with You)」に影響を受けたユーロダンスの楽曲として制作が始まったものの、最終的には繊細なギター・バラードに仕上がった。『SMILE! :D plus+』では、オランダのハードスタイルDJ、ヴァータイル（Vertile）の手によって、当初思い描いていたサウンドが蘇っている。

マーゴは、リミックス・アルバムの制作を「コミュニティを築くための手段」だと考えている。その背景にあるのは、再生回数を稼ぐこと以外に音楽的な意義がほとんど感じられない、形式的なコラボレーションが長年続いてきたことへの反動だ。「ゲストを迎えたところで、その人のパートになってもサウンドは何も変わらない。いかにもやっつけ仕事という感じで、単にお互いのファン層を取り込んで、アルゴリズムに少しでも優遇してもらおうという感じだった」と彼女は語る。「みんな、そういうやり方に少しうんざりしていたんだと思う」。その点、リミックス・アルバムでは「コラボレーションのひとつひとつに明確な意図が感じられるし、参加アーティストの個性を存分に発揮できる。さらに、特定の音楽スタイルを軸に、新たなコミュニティを築いていくこともできる」という。

『Midnight Sun: Girls Trip』の制作は、ピンクパンサレスがミックステープ『Fancy That』を再構築したリミックス・アルバム『Fancy Some More?』のリリースと時期が重なっていた。「ポップ・アルバムでありながら、オルタナティブなプロデューサーやアーティストたちに活躍の場を与えようとする彼女の姿勢には、間違いなく刺激を受けた」とマーゴは語る。同作にはジェイドやアニッタから、ベースメント・ジャックス、ケイトラナダまで、多彩なアーティストが参加している。「サウンド作りもゲストの人選も、何でもありなんだと思わせてくれた」。『SMILE! :D plus+』と同様、『Fancy Some More?』にも、同じ曲を異なるアーティストが手がけた複数のバージョンが収録されている。「Stateside」だけでも、カイリー・ミノーグ、ブレイディー（Bladee）、グルーヴ・アルマダをそれぞれ迎えたバージョンがあるし、もちろんザラの強烈なヴァースが話題を呼び、大ヒットにつながったリミックスもそこに含まれる。

「Stateside」のミュージックビデオで互いのスタイルを取り入れ合ったピンクパンサレスとザラは、『Midnight Sun: Girls Trip』収録の「Midnight Sun」で再び共演した。ピンクパンサレス自身も独創的なプロデューサーであり、コラボレーターのカウント・バルダー（Count Baldor）とともに、マーゴと密にやり取りしながら楽曲を作り上げた。「アルバム全体を通して一貫したサウンドの世界観を追求する、彼女の徹底した姿勢にはすごく共感する」とマーゴは語る。チャーリーxcxも、2024年に『Brat and it's completely different but also still brat』をリリースした際、同じような発想を持っていた。「原曲のサウンドのほんの一部を使ったり、歌詞のテーマを少し引用したり、歌詞の一節をそのまま取り入れたりするだけでも、まだまだいろんなバージョンが作れる」と、彼女は当時語っていた。「全部バラバラにして、また組み立て直すことだってできる。だったら、やってみればいいじゃない？ どうして『アルバムが完成したから、これで終わり』って考えなきゃいけないの？」

可能性は無限に広がっている。ゲスト・アーティストの人選や交渉においても、それは同じだ。『Midnight Sun: Girls Trip』では、ザラが参加してほしいアーティストたちにDMで直接連絡を取り、以前から交流があるかどうかによってアプローチを変えていた。MNEKが間に入って橋渡しをすることもあった。シャキーラが「Eurosummer」に参加することになった経緯について、マーゴは正確には覚えていないという。ただ、彼女から快諾の返事が届いたときの衝撃は、今でも忘れられない。「これは大変なことになった。絶対にヒット曲にしなきゃ」と思ったそうだ。実は「Eurosummer」には、ほかにも別のバージョンが存在する。ルーマニアのダンス・ポップ・スター、アレクサンドラ・スタンとインナを迎えたリミックスが、今もどこかのコンピューターに眠っているという。「ネット上であのバージョンを聴きたいという声がたくさん上がっていたのも、いろんな噂が飛び交っていたのも知っている」とマーゴは語る。「実際に存在する。それだけは言えるよ」

AIやアルゴリズムでは生まれない「本物の絆」

それに比べると、ポーターの制作プロセスはずっと自由だった。主に声をかけたのは、友人や、もっと多くの人に知ってほしいと思っていたアーティストたちだ。そのひとりが、インディー・ポップ・シンガーのEJEANだった。彼女のことを知ったのは、思いがけない偶然がきっかけだったという。つまりInstagramのリール動画だが、彼自身に言わせれば、そんなことは滅多にないらしい。「君の『Year of the Cup』を聴いてみたい。きっと誰よりも胸を締めつけるようなバージョンを作ってくれると思うから」。ポーターはEJEANにそうメッセージを送った。

そもそも「Year of the Cup」は、簡単にアレンジを変えられるような曲ではない。オリジナルは、2009年のリル・ウェインのインタビュー音源をサンプリングしたバラードで、どこかちぐはぐでありながら、抗いがたい魅力を放っている。「ダンス・リミックスにするのは、ほとんど不可能なんだ」とポーターは語る。そこでEJEANは、リミックスではなくカバーという方法を選んだ。音数を削ぎ落としたアコースティック・バージョンは、『SMILE! :D plus+』のなかでもひときわ際立つ仕上がりとなった。

自分にとって深い意味を持つ歌詞を、ほかの誰かが歌っている。その体験は、ポーターの心を大きく揺さぶった。「EJEANが〈バニラのような香りが漂っている（something's in the air like vanilla）〉と歌うのを聴いたとき、自分が実際に経験した出来事、その瞬間にどこに立っていたかまで鮮明に覚えているような思い出を、別の誰かが歌っていることに、何とも言えない複雑な気持ちになった」と彼は語る。「『この言葉はEJEANにとって、どんな意味を持つんだろう』って考えたよ」。

歌詞だけではない。歌い手の声質が変わるだけでも、伝わる感情はまったく違ってくる。ターンスタイルが最近発表した『NEVER ENOUGH: VERSIONS』も、その好例だ。ヘイリー・ウィリアムス、エルトン・ジョン、A・G・クックら多彩なゲストを迎え、全22曲にわたって楽曲を再解釈したカバー・プロジェクトである。「アルバムを作るときは、自分のすべてを注ぎ込むものなんだ」とポーターは語る。「だからこそ、作品に新たな息吹を吹き込み、その大切さや、自分にとってどれほど意味のあるものなのかを改めて伝えたい。そして、その作品が音楽シーンのなかで長く愛され、語り継がれるようにしたい。そのためにできることには、十分な価値があると思うんだ」

ごく個人的な体験や思いから生まれた楽曲を、ほかのアーティストに委ね、自由に作り変えてもらうには、相手への信頼と、自分の繊細な部分をさらけ出す覚悟が必要になる。ときには、ためらいが邪魔をすることもある。ポーターは、ラッパー兼プロデューサーのジェーン・リムーバー（Jane Remover）に、EDM系のサイドプロジェクト「Leroy」名義で『SMILE! :D plus+』に参加してもらおうと考えていた。しかし、音楽的な影響や接点はあったものの、まだきちんと面識がなかったため、結局声をかけられなかったという。「遠慮してしまって頼めなかったんだ」と彼は語る。「思い切って声をかければよかったよ」。また、ピンクパンサレスが「Illegal」にSEVENTEENを迎えたように、KiiiKiiiやaespaといったK-POPアーティストが『SMILE! :D』の楽曲を独自にアレンジしたバージョンも聴いてみたかったという。

こうしたジャンルやシーンを越えた交流は、リスナーだけでなく、アーティスト自身にとっても刺激的だ。原曲の魅力を損なうことなく新たな楽しみ方を提示すると同時に、リスナーの音楽的な好みを広げるきっかけにもなる。「アルゴリズムやAIに頼らず、自分の好きな音楽を新たに発見できる方法なんだ。しかも、好きなものは探せばいくらでも見つかる」とエンジェルは語る。「Stateside」のような爆発的コラボレーションも、ロードとチャーリーxcxが「Girl, so confusing」のリミックスを通じて互いのわだかまりを解消したことも、ポーターが自分の音楽を聴いて育った次世代のアーティストたちに愛情を注ぎ返していることも。こうしたプロジェクトが生み出す特別な瞬間は、いずれも本物のつながりがあってこそ実現したものなのだ。

「そんな彼らと手を取り合えることが、僕にとっては本当に嬉しいんだ。お互いを心から尊敬し合っているからね」とポーターは語る。「それがアルバムを祝福する方法にもなるんだから、みんなにとっていいことずくめだよ」

ポーター・ロビンソン（Photo by Sherwin Wong）

Galileo Galileiも参加、音楽を通じて育まれた友情

今回の『SMILE! plus+』には、日本からポーター・ロビンソンがかねてよりファンだと公言しているGalileo Galileiも参加している。両者は「サークルゲーム」でのセッションや、ポーターの来日公演での共演などを通じて、長年にわたり交流を深めてきた。

今回、Galileo Galileiは「Easier to Love You」の日本語カバーを提供。尾崎雄貴は、原曲を初めて聴いた際、音楽制作に伴う孤独や迷いを抱えていた自分に、ポーターの歌声と歌詞がそっと寄り添ってくれたように感じ、思わず涙したという。また、ポーターが尾崎の別バンド、BBHFの「かけあがって」を聴いて「自然と笑顔になった」と伝えてくれた思い出にも触れ、今回のカバーを「ポーターくんから届いた手紙に、僕たちなりのお返事を書いているような感覚でした」と表現している。

また、本作にはJamie Paigeと初音ミクが参加した「Cheerleader (feat. Hatsune Miku)」も収録。日本のアーティストやカルチャーとのつながりが随所に感じられる点も、アルバムの聴きどころだ。

From Rolling Stone US.

ポーター・ロビンソン

最新アルバム『Smile! :D Plus +｜スマイル! :D プラス』

配信中（2026年11月6日リリース）

再生・購入：https://lnk.to/PR_SDPLUSRS

【収録曲】

Disc 1

1. Porter Robinson, Ashelyy - Knock Yourself Out XD (DJ NOT PORTER ROBINSON & Ashelyy Remix)

2. Porter Robinson, Nitepunk - Cheerleader (Nitepunk Remix)

3. Porter Robinson, G Jones - Russian Roulette (G Jones Remix)

4. Porter Robinson, Ninajirachi, underscores - Perfect Pinterest Garden (Ninajirachi & underscores Remix)

5. Porter Robinson, EJEAN - Year of the Cup (EJEAN Remix)

6. Porter Robinson, Leon Valley - Kitsune Maison Freestyle (Leon Valley Remix)

7. Porter Robinson, Vertile - Easier to Love You (Vertile Remix)

8. Porter Robinson, Frost Children, G Jones - Mona Lisa (Maybe Mashup)

9. Porter Robinson, Frost Children - Is There Really No Happiness? (Frost Children Remix)

10. Porter Robinson, jamesjamesjames - Everything To Me (jamesjamesjames Remix)

Disc 2

1. Porter Robinson - Cheerleader (DJ NOT PORTER ROBINSON Remix)

2. Porter Robinson, Jamie Paige, Hatsune Miku - Cheerleader (feat. Hatsune Miku)

3. Porter Robinson, Control Freak - Cheerleader (Control Freak Remix)

4. Porter Robinson, Galileo Galilei - Easier to Love You (Galileo Galilei Cover)

5. Porter Robinson, Atura - Is There Really No Happiness? (Atura Remix)

6. Porter Robinson, Joey Valence - Is There Really No Happiness? (Joey Valence Remix)