日本市場で復調の強い兆しを示すプジョーの本国デザイナーが次世代208に言及し始めた

ステランティス・ジャパンは富士スピードウェイでのイベント「オール・ブランズ・デイ-ジャパン2026-」と同日に、ステランティスの欧州ブランドのデザイン統括ディレクターであるジル・ヴィダル氏、スティル・プジョーのチーフデザイナーであるマティアス・オサン氏とオンライン接続して報道関係者向けのデザイン・ワークショップを催した。

【画像】プジョーの次世代デザインを語るワークショップが開催（写真9点）

冒頭で、ジャパンのフレンチ・ブランド統括ディレクターの小川隼平氏は、発表したばかりの 3008 GT ハイブリッド チタニウム エディションと同5008、2年ぶりのディーゼルエンジン搭載となる308 GT BlueHDiと同308SWを前に、昨年2025年からプジョー、シトロエン、DSのフレンチ3ブランド合計で国内登録台数1万台を回復したことを強調。プジョー3008と408、各ブランドのMHEVの新車種への刷新が奏功しているという。全体的には、Cセグを中心に小型車が強いプジョーはデザインで選ばれる比率が高く、輸入車MPVで5年連続トップを張るベルランゴを中心に各セグメントともコンフォートを押し出すシトロエン、さらにN°4をはじめ先進的な乗り味で選ばれるDSと、各ブランドの個性が異なるセグメントで強みとして浸透していることが大きいという。

フランス車といえば信頼性と修理の難しさがネックのように一般には思われがちだが、今年10月からステランティス・ジャパンのフレンチ3ブランドには、故障時には必ず代車を用意し、1ヵ月以内に修理が完了しなかったら20万円をキャッシュバックするというケア・プログラムが出揃った。実際、MHEVの1.2ℓターボ＋6速DCTのパワートレイン以外にも、プラットフォームや装備モジュールが成熟した現在、フランス車の信頼性は概して高く、車の個性を楽しむのとトレードオフになる難点が見当たらないからこそ、潜在的ユーザーにも大きなアピールとなる。

やがてジル・ヴィダル氏とマティアス・オサン氏がオンラインで繋がって、今回のメインテーマであるプジョー・デザインの現在地、グループ内でのスタンスから今後の方向性について、プレゼンテーションが始まった。元々、ヴィダル氏は旧PSA時代にシトロエンのアドバンスト・デザインからプジョーのチーフデザイナーを歴任し、2025年初頭にステランティスに復帰するまではルノーのチーフデザイナーを務めた。対してオサン氏はヴィダル氏の指揮するスティル・プジョーの時代、アドバンスト・デザインの責任者を務めた後、ここ数年はチーフデザイナーとして腕を奮う。

再びチームを組んだ感想を、ヴィダル氏は次のように述べた。

「3ブランドのみだった旧PSAグループと違って、巨大企業であるステランティスでは、そもそもの背景が異なります。ステランティスが発足した最初の5年間、自分は不在でしたが、世界中が変わりましたよね。テスラのようなテック企業が参入してきて、そもそも自動車業界を取り巻く文脈が変わってきた中で、どのように反応して競争力を作り上げていくか？そういう進め方が必要になった。日常的なUX（ユーザーエクスペリエンス）のブランド化です。他メーカーにないこれが欲しいからプジョーが、フィアットが、シトロエンが欲しいと思ってもらうことです。我々のこうしたブランドは100～130年といった豊かな歴史的背景があり、そのアセットを適切な形で有効活用しなければなりません。だから6年前と今ではデザインに対するアプローチは変化していて、美しい良いプロダクトを造るだけではデザインの良否は推し量れません。幸いプジョーのデザインはマティアスが指揮していて、愛着がもてて美しい造形というフランスらしいデザイン、アーティストとエンジニアの協業による緻密な創造性があると思う。新しいものを求める余り飽きやすくなって、クラフトマンシップが消費されてはならないとも考えています」

ヴィダルを継いで話し始めたオサン氏の回答も、とても息のあったものだった。

「確かにここ5年間で、毎週のように新しい自動車ブランドが出現したような印象があります。中には良いプロダクトもありましたし、競争が激しくなっているのはむしろプラスと捉えています。プジョーとして素晴らしいプロダクトを造ることは、昔からジルとやってきたことで、このブランドならではの提供価値を考えることです。プジョーにおけるフレンチネス、フレンチらしさとは、デザインにエンジニアリングの知識が組み合わされていること。ユーザーが毎日、プジョーに乗るたびに特別であると感じられるものを造ろうとしていますから」

ここ最近の技術的な進化としては、AIやSDV化は無論、よりエンハンスが効いた各機能装備も見逃せないし、生産技術にもデザインは影響される。ステランティスの各ブランドに共通する戦略の3本柱としては、大胆さと創造性をよりカスタマーエクスペリエンス化すること、エナジー面での高効率化、さらに10年経っても独創性ある魅力、アイコン的デザインであることだと、ヴィダル氏は強調する。

「すべてを挙げることはしませんが、我々のどのブランドにもアイコン的で長期的に愛されているモデルがあります。それをディティールに至るまで、車がユーザーにもたらすエクスペリエンスを喜びと機能の両面で変えていくこと。具体的にはタッチスクリーンや画面を大きくするより、デジタルデトックスであり、アナログ要素とのミックスだと考えています」

単なるネオ・レトロではなく、電動化モビリティをより楽しむための手段として「リトルトレンド」は、アメリカから始まったものだとヴィダル氏は述べる。欧州で1940年代末から始まったモータリゼ―ション黎明期のような喜び、楽しさを画面内だけではなく、コクピットやインテリア全体のインターフェイスとして、どう表現するかが重要だというのだ。

これを受けてオサン氏は、プジョーのデザイン、エクスペリエンス設計の要は「フィジタリゼーション」、つまりデジタルをよりフィジカルに（物理的に）することだと述べた。戦前のプジョーのライオンの横顔ロゴをモダンに再解釈し、導入したのは彼だが、「プジョーのライオンは自由さ、フランス流の自由であり移動の自由、新しいものにチャレンジする勇気や大胆さと同時に、日常的な美しさ、エレガンスをも象徴しています。本能がエクスペンスを生み出す、そこに車とドライバーのインターフェイスが生まれる訳です」と述べる。

パリサロンで発表されたRCZヴィジョン、E-T16コンセプトは、今後のプジョー車が共有する価値観、デザイナーたちがFéline Future（フェリーヌ・フュチュール、未来のネコ科らしさ）と呼ぶ要素が詰め込まれているという。それらはおもに3つの要素、ライオンを想起させるしなやかで力強い佇まいと、3本爪をモチーフとするシグネイチャー、そしてi-コクピットの組み合わせという。とくにインテリアは伝統的にプジョーの強みであり、シートに座っていながらにして、飛びかかるような動的な姿勢の感覚を作り出すことにも意識を傾けている。Exigence rafinée（エグジジャンス・ラフィネ、高度な求めに洗練された様式で応じられること） という、高精度のディティールによる統一感にも繋がっていくという。

中でも最たる例として、オサン氏は来年上半期に発表されるであろう、前述のコンセプトカーに採用されていた「ハイパースクエア」こと、新世代i-コクピットの要となる横長の長方形に4つのリングサークルが組み合わされたステアリング形式が、次世代208に採用されるであろうこと、しかもその量産バージョンにかなり近いと形容する映像を、短時間ながら明らかにした。

「これは操舵がステア・バイ・ワイア技術になることを前提に、より日常の運転からスポーツドライビングまでを直観的に可能にするものです。切れ角は170度で、ステアリングをもちかえるとか腕を交差させる必要がありません。ステア・バイ・ワイヤは航空業界ではすでに40年以上の歴史をもつ既存テクノロジーであり、次の208から欧州Bセグメントを皮切りに、あらゆるセグメントの車に使えるものになります」

一見して家庭用ゲーム機のコントローラーを思わせ、若い世代には馴染みやすい意匠や機能性といえるが、じつはプジョースポールのWECチームとも密に連携していて、9X8ハイパーカーからのフィードバックでもあるという。

「形状と機能の純粋さで繋がっていると思いますが、ハイパースクエアを開発した背景は、それを日常での使用に採り入れたいということ。ステアリングというのはドライバーによって、様々な握り方があって誰にでも運転がしやすいものとは？ カスタマー含め物理的なテストを重ねて、アクティブボタンで車両コントロールをしながらエクスペリエンスとして繋がり感、一体感が得られる、この形状に落ち着いたのです」

コンセプトカーの内装でハイパースクエアのステアリングを見た時は、いかにもゲーム慣れした世代をとり込むための、近未来的な意匠に見えた。しかし元よりは自動車メーカーである以前から金属加工や工具メーカーとして200年近く存在してきた通り、プジョーのデザイン・ポリシー、とりわけi-コクピットの進化には、チーフデザイナーから統括デザイナーまで経験者であるがゆえ、連続性とロジックが素晴らしく保たれているのだ。いずれ来年の初先に発表されるであろう、3世代目の208が俄然、楽しみになってきた。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography: Kazuhiro NANYO