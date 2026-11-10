







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは10日、松川玲央内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





松川は関西高、城西大を経て、2025年ドラフト2位でヤクルトに入団。183センチ、81キロの右投左打で、50メートル5秒88の俊足を武器とする内野手として期待を集めた。



ルーキーイヤーの今季はコンディション不良に苦しみ、7月31日のロッテ戦でファーム公式戦に初出場。同試合では二塁打を放つなど、実戦復帰を果たした。



しかし、その後も出場機会は限られ、今季のファーム公式戦は3試合の出場で、3打数1安打、打率.333。一軍での出場はなかった。



さらに9月には右肘の内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受け、その後はリハビリに取り組んだ。



ドラフト2位で大きな期待を受けてプロ入りしたものの、故障に苦しんだ1年目。来季はまず右肘の状態を整え、本格的な実戦復帰を目指したいところだ。





















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【了】