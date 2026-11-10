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読売ジャイアンツの松井蓮太朗捕手が、2027年シーズンに向けて契約更改を行った。



松井は豊橋中央高出身。3年夏の愛知大会では打率.464を記録し、決勝では延長11回に勝ち越し適時打を放つなど、チームを春夏通じて初となる甲子園出場へ導いた。甲子園でも初戦で2安打を放ち、存在感を示した。



2025年育成ドラフト3位で巨人に入団。176センチ、79キロの右投左打で、強肩とシュアな打撃を持ち味とする捕手として期待を集めた。



高卒1年目となった今季は3軍を主戦場として経験を積んでいたが、6月に試合中のファウルチップを受けて右鎖骨を骨折。手術を受けるなど長期離脱を余儀なくされた。



その後はリハビリを経て9月下旬に実戦復帰。今季は3軍で29試合の出場にとどまり、ファーム公式戦での出場はなかったものの、シーズン終了後のみやざきフェニックス・リーグでは16打数5安打、打率.313を記録。最終戦まで3試合連続安打を放つなど、復調を印象づけた。



さらに、台湾で行われるアジア・ウインター・ベースボール・リーグへの派遣メンバーにも選出された。故障に苦しんだルーキーイヤーを糧に、来季はまずファームで出場機会を増やし、支配下昇格へ大きく前進したいところだ。

















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