秩父鉄道は10日、ロックバンド「THE ALFEE」とのコラボレーションで、12月5・6日に「SL THE ALFEE EXPRESS 2026」を運行すると発表した。「SLパレオエクスプレス」に特別ヘッドマークを掲出するほか、普通列車の特別運行と記念乗車券の販売も行う。

今回のコラボレーションは、THE ALFEEが秩父市と連携して「THE ALFEE 秩父夜祭2026」を開催することを記念した企画で、2025年に続いて実施される。

「SL THE ALFEE EXPRESS 2026」は12月5・6日の2日間、熊谷～三峰口間で1日1往復運行。「SLパレオエクスプレス」に特別ヘッドマークを掲出し、下り列車の熊谷～御花畑間で、数量限定「ポテくまくん×THE ALFEE」のコラボグッズを販売する。同列車を利用する際、乗車区間の乗車券に加え、SL指定席券が必要となる。全車指定席で、乗車日1カ月前の0時から秩父鉄道ウェブサイト内「SL予約システム」などで予約を受け付ける。

「SL THE ALFEE EXPRESS 2026」特別ヘッドマークイメージ

「THE ALFEE TRAIN 2026」特別ヘッドマークイメージ

あわせて普通列車を使用した「THE ALFEE TRAIN 2026」も12月1～13日に運行される。7500系1編成に特別ヘッドマークを掲出し、車内に中吊りポスターを掲出する。

12月1日に「THE ALFEE 秩父夜祭2026 記念乗車券」も発売。秩父市荒川出身、秩父市観光大使も務める桜井賢さん(THE ALFEE)にゆかりのある武州中川駅から大人1,000円区間乗車券1枚を特製台紙とセットにしたもので、発売額は1,000円。羽生駅、熊谷駅、寄居駅、長瀞駅、秩父駅、御花畑駅、影森駅、三峰口駅の各駅窓口で販売するほか、通販サイト「ちちてつ e-shop」でも12月8日13時から取り扱う。購入は1回につき3セットまでとなる。

「THE ALFEE 秩父夜祭2026」記念乗車券イメージ

なお、御花畑駅では2025年11月29日から、THE ALFEEの代表曲「星空のディスタンス」を発車メロディとして使用しており、現在も10～15時頃に放送しているとのこと。