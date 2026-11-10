MINISFORUMは9日、Ryzen AI Max+ 388を搭載した小型デスクトップPC「T5 Max-388」を国内発売した。48GBメモリと1TB SSDを搭載し、直販価格は263,999円。11月25日から出荷を予定する。

MINISFORUM、Ryzen AI Max+ 388 / 48GBメモリで約26万円のミニPC「T5 Max-388」。CPUコア少なめで良コスパ

T5 Max-388は8コア/16スレッド、最大5GHz動作のRyzen AI Max+ 388を搭載した小型PC。GPUには40基のCUを備えるRadeon 8060Sを内蔵し、ゲームや動画編集に加えてローカルAIの実行にも対応する。CPU、GPU、NPUを合わせたAI演算性能は最大118TOPSで、NPU単体では最大50TOPS。

メモリは48GB LPDDR5-6400で、基板に実装された交換不可仕様。ストレージは1TB NVMe SSDを標準搭載し、PCI Express 4.0対応のM.2 2280スロット2基を備える。OSはWindows 11 Pro。約4.92Lの金属製筐体に6本のヒートパイプと冷却ファンを搭載したことで、動作音はメーカー公称でアイドル時27.98dB、高負荷時34.80dBとしている。

インターフェイスはUSB4、USB 3.2 Gen 2 2基、USB 3.2 Gen 1 2基、USB 2.0 4基、USB Type-C 2基、HDMI 2.1、DisplayPort 2.1、2.5Gigabit Ethernet、音声入出力など。Wi-Fi 7とBluetooth 5.4にも対応し、最大8K出力および4画面同時出力が可能。本体サイズは225×96×228mm、重量は約3.2kg。