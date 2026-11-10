JFA（日本サッカー協会）は10日、天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会・準決勝のキックオフ時間・会場、テレビ放送・配信が決まったことを発表した。

天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会は既に3回戦が終了しており、ラウンド16に進むチームが出揃っている。10月15日にはラウンド16以降の組み合わせ抽選会が開催され、既にトーナメント表も確定している状況だ。

今回、12月27日に行われる天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会・準決勝のキックオフ会場は千葉県の『フクダ電子アリーナ』、および埼玉県の『埼玉スタジアム2002』に決定。前者のキックオフ時間は15時05分、後者のキックオフ時間は13時10分の予定。前者はNHK Eテレにて、後者はNHK総合にて、それぞれ生中継される。双方のゲームは、NHK ONEでの同時・見逃し配信も決まった。

準決勝の試合会場が『フクダ電子アリーナ』となる山には、ヴィッセル神戸、清水エスパルス、鹿島アントラーズ、セレッソ大阪、横浜FC、FC東京、川崎フロンターレ、横浜F・マリノスが入っている。

一方で、試合会場が『埼玉スタジアム2002』となる山には、FC町田ゼルビア、東京ヴェルディ、柏レイソル、ファジアーノ岡山、京都サンガF.C.、サンフレッチェ広島、ガンバ大阪、浦和レッズが組み込まれている。