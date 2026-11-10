今日の運勢 11月11日（水）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月11日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月11日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？思いついたことがあれば、やってみるとうまくいきそう。とくに家族や親友など、誰かのために頑張ってみると良いでしょう。恋愛運も好調なので、気になる相手をランチなどに誘ってみると良いかも。今日は集中力があるようなので、仕事や勉強などがはかどりそう。多角的な視野を持つことで、みんなの役にも立てるようです。周りから感謝されると、さらに頑張れることでしょう。健康的で活力にあふれる一日になりそう。粘り強く物事と向き合うこともできるようです。大きな仕事などを任せられたらチャンスだと思って頑張ってみると良いでしょう。ラッキーカラーは白。今日は心が穏やかになるようなことをおこなうと◎。用事がある場合は早めに済ませてしまいましょう。居心地の良い部屋づくりをしたり、身体の調子を整えるために料理をしたりすると良いでしょう。いつもとは違うパターンの行動をしてみると良いでしょう。ちょっと長めに歩いたり、人から勧められたお店に行ってみたり。新鮮な気持ちになれると、苦手なことに対しても前向きになれそう。仕事などを通じて人脈が広がりそう。上司や先輩からのアドバイスに耳を傾ければ、新たな自分を見つけることもできるでしょう。思い切った方向転換をすれば、さらに面白くなりそうです。今日は遊び心を大事にしながら行動してみましょう。勉強でも仕事でも面白がってやってみると、よく身につくようです。子どもの頃に好きだったものに触れてみると、斬新なアイデアが思いつくかも。付き合いなどで出費が重なりそうですが、人との縁に感謝しながら行動すると良い運が舞い込むことでしょう。何かしんどいなと感じたら、早めに切り替えるのが大切。自分の気持ちに素直になるように意識してみて。物事が計画通りに進みそう。このまましっかりと歩みを進めていけば、あなたにとって良い結果が得られるかもしれません。客観的に分析するなど、熱心に取り組むようにすると周りもサポートしてくれるようです。急な変更などがあり、忙しい一日になりそう。疲れもたまっているようで、ついイラッとしてしまうかも。夜はお気に入りの入浴剤などを使って、ゆっくりバスタイムを楽しみましょう。なんだか、気分がころころと変わりやすいかも。落ち着かない自分に対してイライラするかもしれませんが、こんなときだからこそ自分とじっくり向き合ってみましょう。親友と話をするとスッキリできそう。気を遣うことが多く、なんだかモヤッとした気分になってしまうかも。外の空気を吸いに行くなど気分転換をしてみましょう。お気に入りの店に買い物へ行くのもおすすめ。好きなものに囲まれて気分を回復させましょう。不安に感じることがあれば、周りと話し合うなどして解決していくようにしましょう。1人で考えすぎたりため込んだりしないよう心がけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、琴線に触れると話題に。開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/