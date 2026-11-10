エズラ・コレクティヴが語る、全英チャート1位より大切なこと──音楽の歴史に学び、次世代へつなぐ使命

エズラ・コレクティヴは2023年に『Where I'm Meant To Be』でマーキュリー賞を受賞し、2025年にはBRIT Awardsの「Group of the Year」に輝いた。そして今年、新作『Here Because of Hope』で初の全英アルバムチャート1位を達成。イギリスのジャズ・バンドとして歴史的な快挙を成し遂げた。今やジャズの枠にとどまらず、名実ともにイギリスを代表するバンドへと成長したと言っていいだろう。日本でも2025年のフジロックでオーディエンスを熱狂させ、今年10月には東京・豊洲PITで単独公演を成功させるなど、着実に支持を広げている。

そんな彼らの新作『Here Because of Hope』は、3部構成の壮大な作品だ。アフリカから始まり、カリブ海を経て、最後にイギリスへとたどり着く構成は、アフリカにルーツを持つ人々が大西洋を渡り、イギリスへと移り住んできた歴史を音楽で辿るようでもある。ナイジェリアにルーツを持つフェミとTJのコレオソ兄弟、ジャマイカにルーツを持つジェームス・モリソンらが所属するエズラ・コレクティヴが、自らのアイデンティティを見つめ直しながら、イギリスの音楽がどのように形作られてきたのかを問い直す作品とも言えるだろう。

その制作のきっかけとなったのは、「なぜ、これほど多くのブラック・ミュージックが過酷な状況から生まれながら、それでも人々を踊らせ、喜びを与えることができるのか」という問いだったという。Rolling Stone UKのインタビューでフェミ・コレオソは、「物語そのものは苦しいのに、結果としてダンスフロアの高揚感を生み出しているブラック・ミュージックのジャンルが、いったいどれほどあるのか、ということに夢中になった」と語っている。

そこから彼らがたどり着いた答えが「Hope＝希望」だった。これまで一貫して「Joy＝喜び」を届けてきたエズラ・コレクティヴが、新たなメッセージを携えたのが新作だった。

しかし、考えてみれば、エズラ・コレクティヴは以前からジャズにアフロビートやレゲエ、グライムなどを融合させ、さまざまなブラック・ミュージックの歴史や文化を取り込んできた。彼らの音楽は常に喜びに満ちていたし、その背景にある人々の歴史やコミュニティへの思いも表現してきたはずだ。

では、今回のアルバムはこれまでの作品と何が違うのか。そして、なぜ今「Joy」ではなく「Hope」なのか。さらには、彼らの音楽がジャズの枠を超えて支持され、全英アルバムチャート1位にまで到達した背景には何があるのか。来日公演が始まる直前、フェミ・コレオソ、TJ・コレオソ、ジェームス・モリソンの3人に楽屋で話を聞いた。

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アルバム制作のためのリサーチ

―Rolling Stone UKのインタビューで、アフリカやカリブ海、イギリスの音楽をリサーチしたと話していました。でも、エズラ・コレクティヴは以前からそうした音楽を取り入れてきましたよね。今回は特別なリサーチをしたということですか？

フェミ・コレオソ： 前のアルバムと同じサウンドで満足なら、リサーチは必要なかったと思う。でも、もっと深い意味や理解を得なければ、そこにしかない音楽の美しさには辿り着けない。僕にとって前に進むための唯一の方法は、過去に戻って学び、それを現代に応用することなんだ。そうしなければ、前作『Dance, No One's Watching』の別バージョンになっていただろうね。

まだ話したことのないエピソードがあるんだ。ジェームスが父親と、ルーツであるジャマイカについて話した会話をたくさん録音していて、それを聴かせてくれた。僕は夢中になって、自分もカリブ海出身の祖父母と話そうと思ったんだ。知りたかったのは祖父母自身の物語。学校への通い方とか、昔の遊びとかね。祖父はトリニダード・トバゴのサン・フェルナンドでの暮らしについて話してくれた。

そういう物語を知ると、デニス・ブラウンやキング・タビーの曲を聴いたとき、「彼らが何を語っているのか、前よりも深くわかる」と感じられる。ミュージシャンとしての自分を引き上げてくれるんだ。だから、リサーチはすべてを変えるんだよ。

TJ・コレオソ： 音楽がどんな音なのかを知ることと、その背景を知ることは別なんだ。親から聞いたことのある話でも、さらに質問すれば、当時の世界で何が起きていたかがわかって、物語の意味が変わってくる。音楽も同じ。曲が生まれた時代や周囲の出来事を知ると、聴こえ方が変わるんだ。

僕たちは時間をかけて物語を聴き、背景やアートワークの意味を理解し、会話を重ねたうえで、よく知っている音楽を聴き直した。違う国で同じようなことが起きていたと気づくこともある。すると、音楽がもっと美しく感じられるし、新しい会話が生まれる。

演奏する前に、できる限り理解して「音楽を感じる」ことが大切なんだ。物語を受け取り、音符そのものに別の物語を語らせる。そこには目に見えない何かがある。だからAIは人間とまったく同じにはなれないと思う。今回のリサーチは、以前よりはるかに深かったよ。

ジェームス・モリソン： 僕は実践的な意味でも、いろいろな地域やジャンルの音楽を聴いていた。特にブロークン・ビートを長い時間かけて聴き、ジャマイカからの移住の歴史と音楽のつながりを考えていたんだ。

ブロークン・ビートの担い手には、ウィンドラッシュの時代にイギリスへ渡り、西ロンドンに住み着いた人たちの子孫が多い。そこにはサウンドシステム文化があり、そこからブロークン・ビート、さらにグライムへとつながる系譜が見えてくる。カリプソのように、その時代に持ち込まれた音楽も聴いた。そうしたつながりを発見して、考え方や曲作りに反映させるのが、僕にとってのリサーチだったんだ。

フェミ・コレオソ

TJ・コレオソ、ジェームス・モリソン

前作との違い、新しいジャンルへの挑戦

―エズラ・コレクティヴはこれまでもアメリカやカリブ海、イギリスの音楽など、さまざまな音楽を取り入れてきたと思います。前作もアフロビートやレゲエなどを組み合わせた音楽でした。前作と比較したとき、今回のアルバムはどこに違いがあると考えていますか？

フェミ： 僕たちにとって、前作は自分たちが理解しているあらゆる形の「ダンス」についてのアルバムだったと思う。ここで重要なのは、「自分たちが理解している」という部分。アフロビートの視点からのダンス、サルサの視点からのダンス、とにかくいろいろなダンスがあった。でも、それらはすべて僕たちが既に理解しているものだったんだ。それに探求したのは「ダンス」のほうだった。

一方、今回のアルバムでは、自分たちが「理解していないもの」に取り組んだ。カリプソはこれまで挑戦したことのない音楽だったし、ハイライフも意識的に取り組んだことはなかった。たとえば（ガンビアにルーツを持つUKのラッパー）Pa Salieuとのレコーディング・セッションの準備をしていたとき、僕はガンビアの音楽をずいぶん聴いた。そして、メロディーラインを採譜して、それをベースラインに使ったりもした。

そのころ聴いていた音楽のなかには、曲名さえわからないものも多かった。ただ「ガンビアの音楽」とか「ガンビアの楽器を使った音楽」とか、そういう言葉を入力して検索していたから。

TJ： Pa Salieuが僕たちに聴かせてくれたガンビアの曲も結構あったよね。

フェミ： そうそう。彼は僕らのためにいろんな音楽を聞かせてくれた。だから、今回のアルバムで探求したかったのは、アフリカやカリブ海、イギリスという、自分たちが理解しているものを扱いながらも、そのなかで意識的に、まだ十分には理解していないものを探すことだったんだ。今回はラヴァーズ・ロックについても学んだよ。それも「理解していないもの」だったからね。

TJ：だから、アルバムを聴いた人の中には「こういうことは前にもやっていたよね」と思う人もいるかもしれないけど、実際には僕らにとっての「新しいジャンル」がいくつも入っているんだよ。ソカもあるし、カリプソやハイライフもそうだ。僕らはナイジェリア以外のアフリカの音楽を扱ってこなかった。それにラヴァーズ・ロックもある。

ジェームス：ブロークン・ビートもね。

TJ：だから、少なくとも6つのジャンルに挑戦したと言ってもいいよね。

フェミ：そして、このアルバムの美しいところのひとつは、異なるジャンルの間にあるつながりが、すごくはっきり見えることだと思う。たとえば、レゲエからソカへどうつながっていくのかが、なんとなく理解できるようになる。それぞれの関係性がわかるようになってる。当時のアーティストたちがどんな音楽を聴いていたのかも理解できるようになると思う。

たとえば、アフロビートとハイライフを聴き比べてみると、すごく似ている。ハイライフのドラムのビートやコードを変えるだけでアフロビートになる、って感じ。僕たちにとっては、そういう発見をしていくプロセスが面白かった。ジャンルを成り立たせている要素や境界を学んで、それぞれのジャンルがどういうものなのかを理解し、そこにどうやってエズラ・コレクティヴらしさを加えるのか。僕らはその音楽に敬意を払いたかったんだ。

なぜ「Joy」から「Hope」へ向かったのか

―アルバムのタイトルについても聞きたいです。今回は「Hope」が大きなテーマになっていると思うんですが、これまでの曲名を振り返ってみると、「Hope」という言葉は一度も使われていません。一方で、「Joy」や「Togetherness」のような言葉はたくさん出てきた。これまでは、どちらかというと「今、この瞬間」について語っていることが多かったように感じるんです。でも、「Hope」は未来に向かっている。時間軸が少し変わったように感じるんです。今回なぜ「Hope」という言葉を使ったのでしょうか？

フェミ： 面白い指摘だね。たとえば、子どもについて考えてみてほしい。人はこの世界に生まれてから、最初の15年から20年くらいをかけて、自分が何者なのかを発見していく。自分が黒人であることを知り、ナイジェリア人であることを知る。人生の最初の20年は、自分のアイデンティティを理解していく時間なんだ。

そして、次の20年になると、今度は「なぜ？」という問いを持ち始める。なぜ自分はこれが好きなのか。なぜこれが欲しいのか。なぜこういう感情を抱くのか。自分が何者なのかを理解したうえで、今度はなぜ自分がそういう人間なのかを考えるようになるんだ。自分自身をもっと深く見つめ、理解しようとするんだよ。

僕たちもバンドとして、自分たちが何者なのかを理解するために長い時間を費やしてきた。そして、エズラ・コレクティヴは「Joy」を届けるバンドなんだということに気づいた。喜びこそが僕たちのアイデンティティなんだ。

でも、今回初めて、そこからさらに踏み込んで「なぜ？」という問いを立ててみた。なぜ僕たちは喜びを届けたいのか。そもそも、その喜びはどこから生まれてくるのか、とね。

そこでたどり着いた答えが「Hope」だったんだ。僕たちが喜びを感じられるのは、未来に素晴らしいことが待っていると信じているからなんだよ。みんなで未来を見つめて、これから何か美しいことが起こると信じる。その希望があるからこそ、僕たちは喜びを感じられるんだ。

たとえば、あと1時間もすれば僕たちはライブをやる。僕は今日のライブが、日本で過ごしたなかでも最高に美しい一日になると信じて疑わない。今、本当にそう感じているんだ。もう待ちきれないよ。まだライブは始まっていないけど、これから素晴らしいことが起こると信じているから、すでにワクワクしているんだ。

僕たちには音楽という、自分たちの気持ちを表現できる場所がある。これからライブをやると伝えて、嫌がられたことなんて一度もない。みんな、その日が来るのを楽しみにしてくれる。つまり、僕たちだけじゃなく、お客さんもこれから起こる素晴らしいことを楽しみにしているんだよね。僕たちは、そういう未来への期待や希望を、音楽だけでなく、あらゆることに当てはめているんだ。

だから、「Joy」は僕たちが何者なのかを表す言葉で、「Hope」はなぜ僕たちがそういう存在なのかを説明する言葉なんだ。希望があるから喜びが生まれる。僕たちにとって、この二つはつながっているんだよ。

もちろん、これが唯一の答えというわけじゃない。これから先、また別の答えが見つかるかもしれないし、それが次のアルバムに表れることもあるかもしれない。でも、今の僕たちが「なぜJoyなのか？」という問いに向き合って見つけた答えは「Hope」だったんだ。

TJ： フェミの話を聞いていて思ったんだけど、年齢を重ねるにつれて、人は少しずつ成熟していくよね。フェミはこれまで、ライブのスピーチで「Hope」という言葉を使ったことはなかったと思う。でも、その反対側にあるようなものについては、ずっと語ってきたんだ。それが「Pain（痛み）」だよ。もちろん、厳密には反対語ではないけどね。

痛みというのは、誰もが人生のなかで経験するものなんだ。フェミはライブでよく観客に向かって「今朝、悲しい気持ちだった人もいるかもしれない。痛みを感じている人もいるかもしれない」と話してきた。じゃあ、そういう痛みを抱えた人が、どうすれば喜びを感じられるようになるのか。僕は、その痛みと喜びをつなぐものが「Hope」なんだと思う。

希望というのは、ある意味で子どものように純粋なものなんだ。明日が今日よりも良くなるという証拠がなくても、「明日はもっと良くなるかもしれない」と信じることができる。ここで大切なのは「かもしれない」という部分なんだ。つまり、希望とは「可能性」を信じることなんだよ。

明日が必ず良くなるとわかっているわけじゃない。それでも、良くなるかもしれないと思える。それは人間が持っている最も力強いもののひとつだと思う。朝起きたときに「今日はいい日になるかもしれない」と思えること。それが、喜びを生み出す大きな力になるんだ。

たとえば、今夜のライブに来る人たちのことを考えてみてほしい。あれだけ大きな会場に人が集まるんだから、そのなかには今日、本当につらい一日を過ごした人もいるはずだよね。じゃあ、そういう人たちが、その瞬間に音楽に没頭し、喜びを感じられるようになるには、何が助けになるんだろう。それは「明日は今日よりも良くなるかもしれない」という希望なんだ。

今回のアルバムは、そういうことを認める作品なんだと思う。インタビューでも何度も話しているけど、これはすごく人間的なことなんだよ。

少し立ち止まって考えてみると、フェミがいつも言っているように、僕たち人間は、違っている部分よりも共通している部分のほうが大切なんだと思う。そして、人間に共通しているもののひとつが、痛みと希望なんだ。

この地球上のどこに住んでいようと、誰もが人生のなかで痛みを経験する。そして、朝ベッドから起き上がるときには、希望を抱くこともある。僕たちは少し立ち止まって、そうした誰もが経験する感情が、どれほど大切なものなのかを改めて考えようとしている。基本的に、今回のアルバムはそういう作品なんだと思う。

ジェームス：うん、今の話は全部そのとおりだと思う。それに、僕たちがこれまで聴いてきた音楽も関係していると思うんだ。僕たちはよく、音楽がなぜそういう力を持っているのかについて話すんだよね。たとえば、母親を亡くした悲しみについて歌った曲でも、聴いていると身体を動かしたくなったり、踊りたくなったり、喜びのようなものを感じたりすることがある。

すごくダークなグライムの曲なんかもそうだね。暗いテーマを扱っていても人の身体を動かす力があるんだ。でも、僕たちが好きなそうした音楽の多くは、厳しい時代を生き抜き、人生でさまざまな困難を経験してきた人たちによって作られたものなんだ。じゃあ、そういう人たちが、聴く人の心を動かし、喜びさえ感じさせる音楽を作ることができたのは、なぜなんだろう。その原動力になっていたものは何だったのか。

僕は、その答えが「Hope」なんだと思う。僕たちが聴いて育ち、ミュージシャンとして尊敬してきた人たちは、みんな自分たちの音楽のなかに希望を持っていたんじゃないかな。

ジョー・アーモン・ジョーンズ

イフェ・オグンジョビ

若者への支援、希望を次の世代へ渡すこと

―エズラ・コレクティヴはTomorrow's Warriorsのような若者のためのプログラムから生まれ、その後も若い世代を支援してきました。そうした活動を通して「希望」について考えることはありますか？

フェミ・コレオソ： もちろん。子どもほど希望をもたらしてくれる存在はいない。未来そのものを象徴しているからね。子どもを見ると、「大きくなったら何になるんだろう」と想像するんだ。

今日、日本を歩いていて、年配の人をたくさん見かけた。日本はイギリスより平均年齢が高いよね。年配の人には長い人生で培った知恵があるから、日本語が話せたら物語を聞いてみたいと思った。一方、4歳の子どもを見たら、その子から何かを学ぶというより、どんな人間に成長するのかを見届けたくなる。そのためにもっと長く生きたいと感じるんだ。

若い人たちと過ごすことで僕たちは称賛されるけど、本当は逆だよ。僕たちと時間を過ごすことを受け入れてくれる若い人たちこそ、称賛されるべきだと思う。

TJ： 希望は人から人へ渡すことができる感情なんだよね。僕がそれを学んだのは、子どもの頃に『ドラゴンボール』を観ていたときかもしれない。孫悟空が登場すると「勝てるかもしれない！」と思えたんだ。力や影響力を持つ立場になった人がすべきことは、無力感を抱えたり希望を失ったりしている人に、「あの人にできたなら、自分にもできるかもしれない」と思ってもらうことだと思う。僕はそれを孫悟空から学んだ。僕たちはスーパーヒーローになりたいわけじゃない。でも、子どもたちが僕たちを見て、自分と同じような人間でも頑張れば何かを成し遂げられると感じてくれたら嬉しい。

ただ、僕たちの仕事はそこで終わりじゃない。その子が成長し、今度は別の子どもたちに希望を与えるようになったとき、初めて実を結ぶんだ。僕たちも楽器を与えてもらい、レッスンを受け、たくさんの人に時間を割いて助けてもらった。だから、受け取ったものを誰かに分け与えることに意味がある。それが僕たちの使命なんだ。

ジェームス： 僕もTomorrow's Warriorsで出会ったメンターのことを思い出すよ。たとえばゲイリー・クロスビー。ひどい演奏をして「もうサックスをやめて、別の仕事を探そう」と思ったときに、「お前はちゃんと練習している。そのまま続けろ」とメッセージをくれるんだ。彼のような人がいなければ、僕は今ここにいなかったと思う。

フェミ： 誰もいつ大人になるかなんて教えてくれない。でも、ある日突然、自分が大人になったと気づくよね。

ジェームス： そうなんだ。僕ももう33歳だよ。ライブ後に子どもたちからアドバイスを求められたら、必ず時間を作るようにしている。かつて誰かが僕にそうしてくれたからね。「とにかく続けてみなよ」と伝えたい。ものすごいことを成し遂げるかもしれないから。

アワードよりも大事なこと、バンドの使命

―マーキュリー賞やBRIT Awardsを受賞し、チャートでも1位になりました。影響力が大きくなるなかで、得たものを必要とする人に還元し続けるのは簡単ではないと思います。皆さんはそれを実践していますよね。

フェミ： グラミー賞を獲るまで待っててよ。そしたら僕たちももっと変わるかもしれないから（笑）。

一同： （爆笑）

フェミ： 賞や評価は美しいし、大切なものだよ。もちろん感謝している。でも、それが僕たちの使命だったことは一度もない。学校の全校集会で話をすることや、「ドラムの練習を助けてほしい」というメッセージに応えることが使命なんだ。

東京のステージで支えてくれた人たちに感謝を伝え、観客が帰宅したときに、自分の人生や楽器について少しでも前向きになれるよう全力を尽くす。それが使命だよ。賞を獲った瞬間は最高の気分だけど、翌朝にはその感覚は消えている。ジェームスと最後にチャート1位について話したのがいつか、思い出せないくらいだ。

ジェームス： していないよね。

フェミ： でも先週のブリスベンのライブや、演奏時間が40分しかなかったシドニーの特別な時間、シンガポールのステージの暑さについては話す。今日もここに来る途中、ずっとフジロックの話をしていたよね。

ジェームス： フジロックの話のほうが、チャート1位の話よりずっと多いよ。

フェミ： それが本当の人生だよ。君のように日本でのライブのたびに会いに来てくれる人がいる。そして君が着ているTomorrow's WarriorsのTシャツは、僕たちが存在する理由そのものだ。そういう瞬間のほうが賞より大切なんだ。

―とはいえ、今作はチャート1位になりました。UKや世界の音楽シーンを何らかの形で変えていると思いますが、どうですか？

フェミ： 「ジャズ出身のアーティストとして初めて何かを成し遂げた」と言われても、僕はそれほど興奮しない。最初にやること自体には興味がないんだ。でも、僕たちが何かを初めて成し遂げれば、次のジャズ・ミュージシャンにはそれが普通になる。今回のアルバムは、僕たちの作品のなかでも最も多くの「初めて」が付いてきた作品だと思う。

僕たちが若かった頃は、ジャズを演奏して食べていけるのかわからなかった。でも今の若い人は、もうそんな疑問を持たないかもしれない。「あのバンドがチャート1位になったなら、自分もアンダーグラウンドで変わった音楽を作り続けよう」と思う人がいるかもしれない。そういう意味で、このアルバムは誰かのものの見方を変え、希望を与えた可能性があると思う。

イギリスの黒人音楽史を捉え直す動きについて

―近年、イギリスでは黒人音楽史を扱うエキシビションが開催され、エズラ・コレクティヴも関連するライブを行っています。2026年のV&A East Museumでの「The Music Is Black: A British Story」、2024年の大英図書館での「Beyond the Bassline: 500 Years of Black British Music」がそうです。そうした歴史を捉え直す動きと、皆さんの音楽はどう関係しているのでしょうか？

フェミ： 面白い話だね。最近のイギリスでは、久しく新しいジャンルが生まれていない気がする。以前は頻繁に生まれていたよね。

TJ： 5年から10年ごとに新しいジャンルが生まれていた。

フェミ： ブロークン・ビート、ジャングル、ダブステップ、グライム。そしてUKジャズも新しいサウンドだった。ジャズとグライム、ロンドンのクラブ・カルチャーが混ざり合い、ビバップを学んだ人たちが演奏する。ジャズのサブジャンルだけど、まったく違うサウンドだったと思う。

でも、ここ10年ほどでイギリスが生み出した新しいジャンルは、すぐには思い浮かばない。今は新しいものを作るより、過去の音楽を讃え、なぜそれを愛しているのかを考える時期なのかもしれない。ジム・レガシーが黒人音楽のさまざまなサウンドを取り上げたレコードや、スケプタとチェイス＆ステイタスがドラムンベースやジャングルを取り入れた「Innocent Smile」も、その例だと思う。

波があるんだ。新しいものが次々生まれる時期も、過去を振り返る時期もある。いずれまた、誰もがまったく新しいものを作ろうとする時代が来る。AIは創造性に悪影響を与え、その流れを少し停滞させたと思うけど、僕たちはそこから回復しつつある。未来を心配しているわけじゃないんだ。僕たちのリサーチも、こうした過去のムーブメントや変化から学ぶことなんだよ。

TJ： 生まれた時期が5年違うだけで、知らずに育つ音楽はたくさんある。若い人に「どうしてこの曲を聴いたことがないんだ？」と驚くこともあるけど、ムーブメントは次々に生まれては去っていくものだからね。

だからV&Aのような展示には、自分はまだ何も知らないという気持ちで向き合うことが大切なんだ。誰がパイオニアだったのか、当時のロンドンで何が鳴っていて、人々がどんな服を着ていたのか。音楽やファッションがどう結びついていたかを知ることは、作曲にも影響する。耳を傾け、心を開いて学び、革新的であろうとする。謙虚であり続け、育った場所や音楽について学ぶのをやめないことが大事なんだ。

（※筆者が持参したV&Aの展覧会図録をメンバーに見せる）

ジェームス： まだ知らないことは山ほどあるから、展示や本から得られるものは必ずある。それにしても、この本に僕たちも載っているのかな？

フェミ： いや、載ってないんじゃないかな。

ジェームス： EmpiricalやKokoroko、ヌバイア・ガルシアは載ってるね。

フェミ： ああ、いた！ ここに僕の頭が載ってる。

TJ： V&Aのを読むね。「フェミ・コレオソやジョー・アーモン＝ジョーンズはソロでも人気が高く、エズラ・コレクティヴとしても成功を収めた。2023年にはジャズ・アーティストとして初めてマーキュリー賞を受賞した」って書いてある。

フェミ： 俺の名前まで書かれているじゃん。

―僕はエズラ・コレクティヴを含めたシーン全体の成功が、こうしたエキシビションの開催にもつながっていると思うんです。

フェミ： そうだね。僕たちの成功はヌバイア・ガルシアやシャバカ・ハッチングスの成功があったからこそだし、さらに遡ればコートニー・パインの成功があったからこそ。すべてがひとつの系譜としてつながっているんだ。

最近、コートニーと話す機会があった。彼は「エズラ・コレクティヴが今成し遂げていることは、かつて自分たちが目指していたことだ」と言ってくれた。僕たち5人がステージに立つ姿を見て、自分も夢を実現できたように感じたそうなんだ。

BRIT Awardsで僕たちがGroup of the Yearを受賞した瞬間も、テレビの前で「あいつら、やったぞ！」と大喜びして、自分が受賞したような気持ちになったと話してくれた。僕は賞のトロフィーをひとつも自宅に置いていないけど、コートニーにも僕と同じくらい、あのトロフィーを飾る権利があると思う。そこにシーンの歴史が受け継がれていく美しさがあるんだ。

いつか僕がコートニーくらいの年齢になって、家でBRIT Awardsを観ていたら、若いジャズ・バンドがGroup of the Yearを受賞する。エズラ・コレクティヴはもう昔のバンドで、誰も名前を口にしていない。でも僕は心から喜ぶだろうね。その若いミュージシャンが「昔、TJが学校の全校集会で話してくれたんだ」と言ってくれたら、それが僕にとってのBRIT Awardsになると思うんだ。

エズラ・コレクティヴ

『Here Because Of Hope』

発売中

■CD：￥2,800＋税

解説／歌詞／対訳付、日本盤ボーナス・トラック4曲収録

■LP（国内流通仕様）：￥8,000＋税

解説／歌詞／対訳付、限定カラー盤

詳細：https://bignothing.net/blondshell.html