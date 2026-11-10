ブライアン・イーノ、アンビエントの先へ──Opal Records再始動の意義、ジャズと歌の新たな可能性

ブライアン・イーノ（Brian Eno）が、自身のレーベル〈Opal Records〉を約35年ぶりに本格再始動。これを記念して、2000年代の重要作である『Drawn From Life』（2001年）と『Another Day on Earth』（2005年）が、初のアナログ盤化を含む各種フォーマットで再発された。J・ペーター・シュヴァルムとの共作によってジャズへの新たなアプローチを示した前者、28年ぶりに歌を中心に据え、ボーカリストとしての魅力を再認識させた後者。イーノにとってこの2作品はどのような意味を持つのか。音楽史における〈Opal Records〉の役割を振り返りながら、創作の軌跡とレーベル再始動が示す新たな可能性を、キュレーター／批評家の畠中実が読み解く。

Opal Recordsの設立、音楽の「周縁」から「中心」へ

〈Opal Records〉は、1988年にブライアン・イーノによって設立された音楽レーベルである。イーノ以外にも複数のミュージシャンを擁する、いわゆる音楽レーベルとしての活動自体は、1991年までの3年ほどではあるが、ハロルド・バッド、ロジャー・イーノ、ヒューゴ・ラルゴ、ダニエル・ラノワ、ジョン・ケイル、ジョン・ハッセル、『ミュージック・フォー・フィルムス』の第三弾としてのコンピレーションなどの少なくない数のアルバムを、その活動期間にリリースしている。91年以降、イーノが自身の制作活動に専念するために、新規のアーティストとの契約や新作のリリースは〈Opal〉からは行なわれなくなったものの、その後イーノが自身のインスタレーション作品や展覧会のために制作し、自身のウェブで販売していた音源の数々を再発するなど、レーベルとしてはその後も存続していたものである。

〈Opal〉 関連作：ハロルド・バッド『The White Arcades』（1988年）、ダニエル・ラノワ『Acadie』（1989年）、ジョン・ハッセル『City: Works of Fiction』（1990年）

イーノといえば、これまでに〈obscure〉（1975〜1978年）や、実質的にはレーベルではないが「アンビエント4部作」（1978〜1982年）といった（どれも数年で終了している）、実験音楽や新しい音楽概念の創出のためのレーベルや、シリーズ化（ジョン・ハッセルとの「第四世界（Fourth World）」などもそのひとつと言っていいだろう）を行なうなど、キュレーター的なプロデューサーとしての活動でも知られている。〈Opal〉は、それらイーノが過去に手がけたふたつのような、音楽的に明確な指向性を持ったレーベルというわけではないが、そもそも、それらのシリーズもそれぞれリリースされた作品を個別に聴いてみれば、すべてが同傾向の音楽というわけではかならずしもなく、それほど明確とは言い切れない振れ幅を持っていることがわかるだろう。とはいえ、実験音楽を専門にあつかう、といった設立主旨は明確に（オブスキュア＝不明瞭とはいえ）謳われている。しかし、〈Opal〉は、レーベル設立当初にイーノが言っているように、「現代音楽のさまざまなメインストリームからも距離を置いている存在」であり「アウトサイダーのためのレーベル」である。それは、主旨としてはどこか「オブスキュア」と重なる部分を持ちながらも、さまざまな音楽ジャンルにおける「周縁」をとりあげる。そしてかつては「周縁」だったものが、やがて「中心」に移行するというような、リスナーの意識の変化を促すことを指向した、より広範な指向性を持った活動を標榜するものだった。

たとえば、イーノの実弟であり音楽療法士でもあったロジャー・イーノによる、〈Opal〉の第一弾リリース作品である『Between Tides』（1988年）は、近年で言うところの”ネオクラシカル”の嚆矢とも言えるだろう。それは、のちにジェネラティヴ・ミュージックへと発展することになる、兄ブライアンによる実験音楽の影響が垣間見られる、システマティックでシンプルな手順に基づき、テープレコーダーによる生成音楽として始められたアンビエント・ミュージックとは趣を異にするものだった。遡れば、アンビエント・シリーズの最後の作品となった、かつて坂本龍一も名盤と推していた『Ambient 4: On Land』（1982年）と、それに続いてリリースされた、ダニエル・ラノワとの出会いとロジャー・イーノの参加によって生み出された、アンビエント以降の時代の開始を告げる傑作のひとつである『Apollo: Atmospheres and Soundtracks』（1983年）は、アンビエント・ミュージックというものの概念を拡張することになった。それは時を経て、90年代にはクラブ・ミュージックと接続され、イーノの音楽スタイルの変化のみならず、音楽の機能の仕方の変化への契機ともなっている。そのように、アンビエント・ミュージックはスタイルとしてさまざまに変容、浸透していくことになる。アンビエント・ハウスの先駆的存在であり金字塔とも言える、KLFの『Chill Out』（1990年）には（作品自体のモチーフは宇宙空間とアメリカという違いはあれども）、『Apollo〜』でイーノたちが展開したサウンドが反響しているのを聴き取ることができる。

また、ジョン・ケイルの作品『Words For The Dying』（1989年）は、イーノのプロデュースによるもので、フォークランド紛争を題材とし、ディラン・トマスの詩をクラシカルな曲調に乗せて歌った。ケイルは、翌年にはイーノとともに『Wrong Way Up』（1990年）をリリースしている。それに先立ち、同年にはルー・リードとともに1987年に死去したアンディ・ウォーホルに捧げた『Songs for Drella』（1990年）をリリースしているので、ケイルの創作意欲は相当に高まっていた時期でもあったのだろう。『Wrong Way Up』では、ほぼ半分ずつふたりがボーカルを担当しているように、リスナーにとってはイーノの歌声をひさしぶりに耳にする作品となった（後述する『Another Day on Earth』（2005年）は、すべてがイーノによるボーカルとなるソロとしては28年ぶりの作品となった）。どこかワールド・ミュージックの台頭からの影響も感じられるのも、イーノのこれまでのアフリカ音楽への傾倒の”周縁”から”中心”への移行とも感じられる。〈Opal〉からのリリース作品の多くは、ある意味では拡張されたアンビエント、ポスト・アンビエントとも言える指向性を持つものでもあったが、〈Opal〉のレーベルとしての活動の終了後は、元スタッフのドミニク・ノーマン＝テイラーによって設立された〈All Saints Records〉が、そうしたスタイルとともに実質的に活動を引き継いだ形となっている。

アンビエント以後の探求、Opal Records再始動の意義

90年代のイーノの活動は、〈Opal〉をレーベルから自身の音楽プラットフォームとして制作を開始することで、ある意味では2000年代以降の、これまで以上に広範な活動展開を準備するものだったと言えるだろう。ソロ・アルバム『Nerve Net』（1992年）は、イーノの代表作であり、傑作と評される『Another Green World』（1975年）や、次作『Before and After Science』（1977年）におけるインストゥルメンタル曲の90年代的アップデートのようにも聴ける。自身が影響を与えた、当時台頭していたハウスなどのクラブ・ミュージックへの反応と言われることも多い作品だが、ジャズやファンクの要素をベースにした実験的セッションという趣の楽曲（『Music for Films』（1978年）もそうした作品のひとつと言えるだろう）は、それら70年代中期の雰囲気を思わせるものだった。また一方で、インスタレーション作品のための音楽を集めた『The Shutov Assembly』（1992年）やアンビエント・ミュージックを”Thinking Music”（思考を促すための純粋な環境音楽）という新しいコンセプトとして再設定した『Neroli』（1993年）といった作品があった。

それは、アンビエントというコンセプトを、現実の社会にいかに機能させるかという実践に向けての展開とも言える。90年代後半は、U2とのプロジェクトであるパッセンジャーズによる『Original Soundtracks 1』（1995年）をはじめ、デレク・ジャーマンの映画「Glitterbug」のサウンドトラックをジャー・ウォブルがリメイクした『Spinner』（1995年）、そして、ウェブ「enoshop」を通じてリリースされた、自身のインスタレーションや展覧会のための作品の数々など（『Lightness』（1997年）、『Music For White Cube』（1997年）、『Kite Stories』（1999年）、アーティスト、ミンモ・パラディーノの作品のための『I Dormienti』（1999年））、80年代のアンビエント以後とプロデューサーとしての成功をさらに展開させていくことになる。

ジャズと歌の再発見、2000年代の新境地

このたび80年代末から2000年代にいたる、イーノの活動基盤となってきた〈Opal Records〉をレーベルとして35年ぶりに再始動することがアナウンスされ、そこで制作された2作品がリイシューされる。それが、イーノとJ・ペーター・シュヴァルムによる『Drawn From Life』（2001年）とソロ・アルバム『Another Day on Earth』（2005年）であり、シューカイやローリー・アンダーソンが参加し、イーノ流ジャズを展開する前者はヴァージン傘下の〈VENTURE〉から、イーノ自身のボーカルをフィーチャーした、28年ぶりの歌曲をメインとした作品となった後者は〈Hannibal Records〉からのリリースとなっており、両者ともに、2000年代以降のイーノの活動を代表する、出発点としての作品とみなされる。しかし、しばらく入手困難な状態が続いていたものである。28年ぶりに歌をメインにしたアルバムが21年ぶりに再発されるという、この半世紀近いタイムスパンに驚かされるが、2000年以降のイーノの活動においても重要なポイントになる重要作がふたたびカタログに載ることはよろこばしいことである。

ブライアン・イーノ＆J・ペーター・シュヴァルム（Photo by Guido Harari）

イーノの2000年代の活動の端緒となったのは、夢枕獏の原作を岡野玲子が漫画化した「陰陽師」のイメージ・アルバムとして企画された（プロデュースも岡野による）、『music for 陰陽師』（2000年）である。2枚のCDに、雅楽演奏グループである伶楽舎（Disc 1）と、イーノとシュヴァルム（Disc 2）による音楽が、それぞれおさめられている。イーノは1998年に、シュヴァルムによるバンド、スロップ・ショップの『Makrodelia』と出会い、その音楽とともにより明確な形でジャズ的指向を強めていく。遡れば、前述した70年代中期の傑作『Another Green World』と『Before and After Science』にもジャズ的な要素が多く反映されているし、『On Land』のイーノによる解説によれば、ロバート・クイン（ニューヨークのギタリスト）がイーノに聴かせたマイルス・デイヴィスの「He Loved Him Madly」（『Get Up With It』（1974年）収録曲）に、彼が求めていた音楽としての広大な空間の質（”spacious” quality）が備わっていた、とも書いている。元は未発表に終わったアルバム『My Squelchy Life』制作時に録音され、のちに『Nerve Net』に収録された「Juju Space Jazz」は、直截にジャズをタイトルに冠した曲だが、それは90年代後半になって「歓迎されないジャズ（unwelcome jazz）」というアイデアとなって、アルバム『The Drop』（1997年）として完成を見ることになる。

”歓迎されないジャズ”という見出しは、イーノが”非音楽家（non-musician）”として音楽家としてのキャリアをスタートした（というのも変な話だが）ことと関係があるように思う。ロバート・ワイアットの『Ruth is Stranger Than Richard』（1975年）に参加した際、イーノのパートが「direct inject anti-jazz ray gun」とクレジットされている曲がある。それは、ジャズという演奏家主体の音楽にたいする、イーノのストレートに関われなさのようなものを感じさせもする。2024年に、演奏から26年をへてリリースされた秘蔵音源『Sushi. Roti. Reibekuche』は、シュヴァルムとシューカイとイーノによる1998年の録音である。この作品の変わった成り立ちについてはここでは詳述しないが、それはイーノのボン市美術館での展覧会における屋外のレセプション・パーティでの即興演奏を記録したものである。そこには、その後のイーノとシュヴァルムとの共同作業のプロトタイプを聴くことができる。そうして制作されたのが『Drawn From Life』（2001年）であり、アブストラクトかつクールなジャズ的なものをスタイルとして完成させていく2000年代のイーノのはじまりを告げる作品である。

『Drawn From Life』（2001年）収録曲、ブライアン・イーノ＆J・ペーター・シュヴァルム「Persis」ライブ映像

イーノはソロ1作目である『Here Come the Warm Jets』（1974年）以来、ボーカリストとしての魅力を持ったアーティストでもある。2025年に公開されたジェネラティヴ・ドキュメンタリー映画「Eno」（ギャリー・ハストウィット監督）の中でも、ラジオで聞いたザ・シルエッツの「Get A Job」（1957年）の歌声に魅せられた体験について、ドゥーワップのスキャットの歌真似を交えながら、声／歌への関心が自身のルーツのひとつであることを語っている。イーノは、トーケンズの1961年の「The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh)」をカヴァーし、1975年にシングルとして発表してもいる。『Another Day on Earth』は、イーノにとって『Before and After Science』以来、28年ぶりとなるボーカル・アルバムである（イーノの『Foreverandevernomore』（2022年）は、そこから17年をへた2020年代版ボーカル・アルバムの趣がある）。先述したように、〈Opal〉からリリースされた、ジョン・ケイルとの『Wrong Way Up』でも、数曲その歌声は披露されていたが、ソロ・アルバムかつ、本格的にボーカル曲によって構成された作品としてはひさびさの作品となる。イーノのすぐれたメロディ・メーカー、そしてボーカリストとしての魅力を際立たせた名作である。レオ・エイブラハムズ、ジョン・ホプキンスといった、以後もイーノのコラボレーターとなるミュージシャンとともにシュヴァルムも参加し、アルバムでも重要な曲である「Just Another Day」を作曲している。それは、アンビエントを経過した美しさを持つ、かつての『Apollo〜』的、宇宙的音世界で歌うイーノという至福の作品でもある。アンビエント以後をジャズ的なものから模索し、自身の1990年代の活動を総括しながら、さらにボーカリストとしての資質に立ち返ったものとも言える。

こうした経緯を振り返るに、いまイーノが〈Opal Records〉を再始動することには、イーノの音楽にとどまらない新しい展開が待ち構えていることを期待せずにはいられないのである。

『Another Day on Earth』収録曲「Caught Between」公式ライブ映像。2001年6月1日、ポルトガル・ポルトのColiseu do Portoで収録

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『Another Day on Earth』収録曲「Caught Between」公式ライブ映像。2001年6月1日、ポルトガル・ポルトのColiseu do Portoで収録

『Drawn From Life』（2001年）収録曲、ブライアン・イーノ＆J・ペーター・シュヴァルム「Persis」ライブ映像