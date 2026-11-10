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読売ジャイアンツは10日、竹下徠空内野手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



竹下は明徳義塾高を経て、2024年育成ドラフト6位で巨人に入団。183センチ、115キロの恵まれた体格を誇り、右の長距離砲として期待されている。



プロ1年目の昨季はファーム公式戦で1試合に出場し、2打数2安打1打点を記録。主戦場となった3軍ではチーム最多の11本塁打を放つなど、高卒ルーキーながら持ち前の長打力を発揮した。



プロ2年目の今季はファーム・リーグで12試合に出場。34打数9安打、打率.265、0本塁打、2打点を記録した。一方、3軍戦では81試合に出場し、打率.248、チーム最多となる14本塁打をマーク。2年連続で3軍のチーム最多本塁打を記録した。



10日に行われた契約更改交渉では、10万円増となる推定年俸380万円でサインしたと報じられている。今季は3軍で長打力を示した一方、ファーム公式戦では本塁打を記録できず、竹下は「来年は長打にとことんこだわってやっていけたら」と来季を見据えた。



今後は14日に開幕する台湾のウインターリーグに参加する予定。さらなる実戦経験を積み、来季の目標に掲げる「支配下登録」を目指す。



3軍では2年続けて2桁本塁打を記録するなど、着実に成長を続ける若き大砲。来季はファーム公式戦でも持ち前の長打力を発揮し、支配下昇格へ大きく前進したいところだ。

















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