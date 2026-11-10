大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開するBANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、11月13日から15日の3日間、東京・秋葉原のベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール、秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE、TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの4会場で、年に一度のフィギュアの祭典『TAMASHII NATION 2026』を開催する。

秋葉原で開幕!「TAMASHII NATION 2026」

アクションフィギュア「S.H.Figuarts」や「METAL BUILD」「超合金」など、TAMASHII NATIONSが誇る完成品フィギュアが一堂に会する本イベント。

今年は、イベント初の試みとしてベルサール秋葉原1Fは会場全体を物販エリアとした“TAMASHII NATIONS STORE”を展開。また、ベルサール秋葉原 B1Fでは、放送開始55周年を迎える「仮面ライダーシリーズ」がワンフロアに集結する。秋葉原UDXでは、「ガンダムシリーズ」、「聖闘士星矢シリーズ」、「美少女戦士セーラームーンシリーズ」、「ONE PIECEシリーズ」をはじめとする人気作品の最新商品に加え、にじさんじ所属VTuber・加賀美ハヤトとのコラボ商品なども多数展示。フィギュアの魅力を存分に体感いただける、コレクター心をくすぐる3日間だ。

仮面ライダー55周年記念「仮面ライダークウガ」4形態を特別抽選販売

本イベントの開催にあわせて、イベント会場からアクセスできる特別な抽選ページにて、「仮面ライダーシリーズ」55周年を記念した「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」のマイティフォーム、ドラゴンフォーム、ペガサスフォーム、タイタンフォームの特別抽選販売を実施する。当選者への商品発送は2026年12月予定。

応募期間は、11月13日10時～15日23時までで、当日イベント会場付近まで来場した方が応募可能となる。詳細は公式サイトを参照のこと。

ラインナップ

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダークウガ 仮面ライダー55th Anniversary Ver. 4種セット」(36,300円)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ マイティフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(9,900円) (税込/送料・手数料別)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(8,800円)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(8,800円)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ タイタンフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(8,800円)

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダークウガ 仮面ライダー55th Anniversary Ver. 4種セット」(36,300円)

今年も会場で初解禁となる最新商品が登場!

ベルサール秋葉原 1Fは、TAMASHII NATIONとして初めて、会場全体で物販を実施する大型の”TAMASHII NATIONS STORE BELLESALLE AKIHABARA”を展開する。

ベルサール秋葉原 1F「TAMASHII NATIONS STORE BELLESALLE AKIHABARA」

イベント開催に合わせてTAMASHII NATIONS STORE限定商品「聖闘士聖衣神話APPENDIX 青銅聖衣オブジェ」を新発売。「聖闘士聖衣神話EX」も販売しているため、「聖闘士聖衣神話APPENDIX」と一緒に購入も可能だ。

また、その他のTAMASHII NATIONS STORE限定商品の販売、フィギュアの試遊もできるPOSE＆TRYコーナーや、ベルサール秋葉原 1Fでしか見られない商品の展示なども実施する。さらに、TAMASHII NATIONS STORE限定商品に「鬼滅の刃シリーズ」「NARUTO-ナルト-シリーズ」「僕のヒーローアカデミアシリーズ」から新たに3商品が登場する。詳細はTAMASHII NATIONS STORE公式HPを確認のこと。

歴代仮面ライダーを一堂に展示!

ベルサール秋葉原 B1F イベントホールでは、55周年を迎える『仮面ライダー』シリーズより「疾走」をテーマに昭和から令和まで、歴代仮面ライダーを一堂に展示。イベント解禁となるアイテムや、ここでしか見られない展示も多数展開する。

S.H.Figuartsのライダーとバイクをセットで並べるなど、アニバーサリーイヤーならではの、ここでしか見られない構成も。さらに、「装着変身」シリーズからは『仮面ライダークウガ』の新商品が登場。

仮面ライダーワンフロア展示を記念して、ベルサール秋葉原 B1Fでは数量限定で「仮面ライダークウガ 記念アートカード」の配布も実施する。配布場所などの詳細は公式HPを確認のこと。

街をイメージした「TAMASHII NATIONS TOWN」が出現

。 秋葉原UDX 2Fでは、「ガンダムシリーズ」、「聖闘士星矢シリーズ」、「美少女戦士セーラームーンシリーズ」、「ONE PIECEシリーズ」、「ドラゴンボールシリーズ」など、これまでTAMASHII NATIONSで商品を展開してきた人気作品の最新商品を展示。さらに、にじさんじ所属VTuber・加賀美ハヤトさんとのコラボ商品も登場する。

気になったらすぐ買える!秋葉原駅前「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」

会期中は、ベルサール秋葉原・秋葉原UDXと秋葉原駅前のTAMASHII NATIONS直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」をあわせて巡ることで、「見る」から「買う」までをひとつの街で楽しめるのも、秋葉原開催ならではの魅力だ。

さらに、2026年12月にはルクア サウス「LUCUA キャラクターズワールド」(大阪市北区)に「TAMASHII NATIONS STORE OSAKA」を出店予定です。詳細はイベント前後に公開する予定。

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