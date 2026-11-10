大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開するBANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、11月13日から15日の3日間、東京・秋葉原のベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール、秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE、TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの4会場で、年に一度のフィギュアの祭典『TAMASHII NATION 2026』を開催する。
アクションフィギュア「S.H.Figuarts」や「METAL BUILD」「超合金」など、TAMASHII NATIONSが誇る完成品フィギュアが一堂に会する本イベント。
今年は、イベント初の試みとしてベルサール秋葉原1Fは会場全体を物販エリアとした“TAMASHII NATIONS STORE”を展開。また、ベルサール秋葉原 B1Fでは、放送開始55周年を迎える「仮面ライダーシリーズ」がワンフロアに集結する。秋葉原UDXでは、「ガンダムシリーズ」、「聖闘士星矢シリーズ」、「美少女戦士セーラームーンシリーズ」、「ONE PIECEシリーズ」をはじめとする人気作品の最新商品に加え、にじさんじ所属VTuber・加賀美ハヤトとのコラボ商品なども多数展示。フィギュアの魅力を存分に体感いただける、コレクター心をくすぐる3日間だ。
仮面ライダー55周年記念「仮面ライダークウガ」4形態を特別抽選販売
本イベントの開催にあわせて、イベント会場からアクセスできる特別な抽選ページにて、「仮面ライダーシリーズ」55周年を記念した「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」のマイティフォーム、ドラゴンフォーム、ペガサスフォーム、タイタンフォームの特別抽選販売を実施する。当選者への商品発送は2026年12月予定。
応募期間は、11月13日10時～15日23時までで、当日イベント会場付近まで来場した方が応募可能となる。詳細は公式サイトを参照のこと。
ラインナップ
- 「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ マイティフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(9,900円) (税込/送料・手数料別)
- 「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ ドラゴンフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(8,800円)
- 「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ ペガサスフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(8,800円)
- 「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ タイタンフォーム 仮面ライダー55th Anniversary Ver.」(8,800円)
- 「S.H.Figuarts（真骨彫製法）仮面ライダークウガ 仮面ライダー55th Anniversary Ver. 4種セット」(36,300円)
今年も会場で初解禁となる最新商品が登場!
ベルサール秋葉原 1Fは、TAMASHII NATIONとして初めて、会場全体で物販を実施する大型の”TAMASHII NATIONS STORE BELLESALLE AKIHABARA”を展開する。
イベント開催に合わせてTAMASHII NATIONS STORE限定商品「聖闘士聖衣神話APPENDIX 青銅聖衣オブジェ」を新発売。「聖闘士聖衣神話EX」も販売しているため、「聖闘士聖衣神話APPENDIX」と一緒に購入も可能だ。
また、その他のTAMASHII NATIONS STORE限定商品の販売、フィギュアの試遊もできるPOSE＆TRYコーナーや、ベルサール秋葉原 1Fでしか見られない商品の展示なども実施する。さらに、TAMASHII NATIONS STORE限定商品に「鬼滅の刃シリーズ」「NARUTO-ナルト-シリーズ」「僕のヒーローアカデミアシリーズ」から新たに3商品が登場する。詳細はTAMASHII NATIONS STORE公式HPを確認のこと。
歴代仮面ライダーを一堂に展示!
ベルサール秋葉原 B1F イベントホールでは、55周年を迎える『仮面ライダー』シリーズより「疾走」をテーマに昭和から令和まで、歴代仮面ライダーを一堂に展示。イベント解禁となるアイテムや、ここでしか見られない展示も多数展開する。
S.H.Figuartsのライダーとバイクをセットで並べるなど、アニバーサリーイヤーならではの、ここでしか見られない構成も。さらに、「装着変身」シリーズからは『仮面ライダークウガ』の新商品が登場。
仮面ライダーワンフロア展示を記念して、ベルサール秋葉原 B1Fでは数量限定で「仮面ライダークウガ 記念アートカード」の配布も実施する。配布場所などの詳細は公式HPを確認のこと。
街をイメージした「TAMASHII NATIONS TOWN」が出現
。 秋葉原UDX 2Fでは、「ガンダムシリーズ」、「聖闘士星矢シリーズ」、「美少女戦士セーラームーンシリーズ」、「ONE PIECEシリーズ」、「ドラゴンボールシリーズ」など、これまでTAMASHII NATIONSで商品を展開してきた人気作品の最新商品を展示。さらに、にじさんじ所属VTuber・加賀美ハヤトさんとのコラボ商品も登場する。
気になったらすぐ買える!秋葉原駅前「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」
会期中は、ベルサール秋葉原・秋葉原UDXと秋葉原駅前のTAMASHII NATIONS直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」をあわせて巡ることで、「見る」から「買う」までをひとつの街で楽しめるのも、秋葉原開催ならではの魅力だ。
さらに、2026年12月にはルクア サウス「LUCUA キャラクターズワールド」(大阪市北区)に「TAMASHII NATIONS STORE OSAKA」を出店予定です。詳細はイベント前後に公開する予定。
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