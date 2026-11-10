お笑いコンビ・ダイアンがパーソナリティを務めるTBSラジオの番組『ダイアンのTOKYO STYLE』(毎週土曜20:30〜)が9日に放送され、ユースケが流行語大賞のノミネート語「モナキ」から、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄のギャグ「パナキ」を連想してしまうと話した。八木本人も同じことを考えていたはずだと主張し、相方・津田篤宏からツッコミを受ける一幕があった。

流行語「モナキ」に「パナキを思い出して」

番組では、2026年の流行語大賞にノミネートされた言葉を振り返りながらトークを展開。「フレネミー」「ドパガキ」「ボンボンドロップシール」など、さまざまな流行語について語り合うなか、「モナキ」が話題に上った。

ユースケが「モナキ」と聞いて真っ先に思い浮かべたのは、サバンナ・八木のギャグ「パナキ」だと話す。「俺、モナキって聞くと八木さんのあれ思い出すの。パナキ」

さらに「八木さん、絶対思ってはったやろうなと思った」と、八木本人も「モナキ」という言葉を聞いて、自身のギャグを連想したのではないかと推測。

また、モナキというグループ名を「パナキ」から取ったのではないかという持論まで展開。それに津田は「グループ作るときになんでパナキから引っ張るの?」とツッコむが、ユースケは「パナキ仲間やったんちゃう?ほな、モナキにしよって。パナキはバレるから。」と応じた。

その後、流行語大賞の候補にお笑い芸人の一発ギャグが入っていないことを残念がった津田は、再び「モナキ」と「パナキ」の話題を持ち出した。

「パナキも流行語に含めてほしいよね。俺、モナキって聞くと絶対思い出すもん。八木さん」とユースケが再びヤギの名前を出すと、津田は「どうも! パナキです!」と応じる。

2人は、八木のギャグを思い出しながら「パナキです」というフレーズを繰り返すなど、すっかり「パナキ」の話題で盛り上がる展開に。

ユースケは「パナキ1回も流行ってへん」「面白いのに」とギャグへの思いを口にした。

【編集部MEMO】

『ダイアンのTOKYO STYLE』は、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏とユースケがパーソナリティを務めるラジオ番組。日常の出来事から芸能界の話題、世間で注目を集めるニュースまで、2人ならではの視点で自由に語り合う。息の合った掛け合いや、関西弁で繰り広げられる飾らないトークが魅力。ポッドキャストでは放送後のおまけトークも配信している。





