東京・神田の和食店「和食と和酒 磯じまん」は、開店13周年を記念した「13周年冬の会食コース」を11月16日から12月26日まで提供する。のどぐろや天然クエ、とらふぐなどを使い、締めには銀座芭蕉堂監修のわらび餅を用意した。

磯じまん 13周年記念 冬の会食コース

「13周年冬の会食コース」の内容と料金

料金は1名14,300円で、予約は2名から受け付ける。予約受付はすでに始まっており、電話のほかネット予約サイトや食べログから申し込める。コース内容は次のとおり。

前菜:ふぐ皮とえの木のうに和え、香箱ガニともずく酢、煮あわびと海老芋

お造り:旬魚盛り合わせ

焼物:のどぐろと鱈の白子の焼き盛り、くるみのあめ炊き

煮物:天然ぶりのしゃぶしゃぶ(淀大根、柚子胡椒)

揚物:とらふぐと天然クエの揚げ盛り、しし唐

食事:黒毛和牛のあぶりにぎり、わさびおろし

汁:赤出汁(生のり、三つ葉)

香の物:自家製千枚かぶほか

水菓子:銀座芭蕉堂のわらび餅(抹茶きな粉、苺)

仕入れ状況により、産地や調理方法が変わる場合がある。

締めの甘味は銀座芭蕉堂のわらび餅

わらび餅は、1868年に大阪で創業した和菓子店「芭蕉堂」の味を受け継ぐ「銀座芭蕉堂」が監修した。銅釜直火炊きの製法で作り、コシのある食感と滑らかな口どけが特徴という。同店では提供直前に切り分け、国産の丹波種黒豆きな粉と抹茶をブレンドした抹茶きな粉をかけ、苺を添えて出す。

銀座芭蕉堂のわらび餅

豊洲市場で目利きした魚介と全国の和酒

同店は2013年12月9日に開店した。店主の丹羽透氏は豊洲市場で卸業にも携わっており、自ら目利きした魚介や季節の食材を料理に使っている。日本酒は常時30種以上をそろえ、焼酎や国産ウイスキー、果実酒も全国から集めている。

豊洲市場で魚をさばく店主の丹羽氏

神田駅から徒歩5分、完全個室で接待や忘年会に

店舗はJR神田駅西口から徒歩5分、東京メトロ大手町駅から徒歩7分。席数はカウンターとテーブルの15席で、2〜10名で使える完全個室も備えている。年末の接待や会食、忘年会での利用も想定している。