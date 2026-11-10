







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは10日、柿沼友哉捕手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





柿沼は誠恵高、日本大国際関係学部を経て、2015年育成ドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団。プロ1年目の2016年7月に支配下選手登録を勝ち取った。



2017年に一軍デビューを果たすと、2019年には34試合に出場。翌2020年には自己最多の56試合に出場し、打率.160、9打点を記録するなど、守備力を武器にロッテの捕手陣を支えた。



しかし、近年は出場機会が減少。2023年は18試合、2024年は3試合の出場にとどまり、昨季は一軍出場なしに終わった。



シーズン終了後の10月27日にロッテから戦力外通告を受けたが、同年11月にヤクルトへの加入が決まり、新天地で再起を期した。



移籍1年目の今季は長らく一軍での出番を得られなかったものの、シーズン最終戦となった10月8日の阪神戦で出場選手登録され、「8番・捕手」で移籍後初出場。打撃では2打数無安打、2三振に終わった。



一方、守備では先発の中村優斗を5回3安打無失点に導くなど捕手として役割を果たし、チームは4-0で完封勝利。柿沼にとっては、この試合が今季唯一の一軍出場となった。



今季は1試合の出場で打率.000、2打数無安打。ロッテ時代を含めた一軍通算では199試合に出場している。来季は豊富な経験と守備力を生かし、より多くの出場機会をつかみたいところだ。





















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