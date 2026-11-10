







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは10日、大道温貴投手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。





大道は春日部共栄高、八戸学院大を経て、2020年ドラフト3位で広島東洋カープに入団。ルーキーイヤーの2021年から24試合に登板し、4勝4敗3ホールド、防御率4.75を記録した。



2023年には主にリリーフとして自己最多の48試合に登板。3勝1敗10ホールド、防御率2.72と好成績を残し、広島のブルペンを支えた。



しかし、2024年は4試合の登板で防御率10.38、昨季も一軍では1試合の登板にとどまった。同年12月に行われた現役ドラフトでヤクルトへの移籍が決まり、新天地で再起を期すことになった。



移籍1年目の今季は5月19日に出場選手登録され、同28日の西武戦で移籍後初登板。1回2/3を投げて5安打3失点という内容だった。



その後は一軍での登板機会を得られず、今季は1試合の登板で0勝0敗、防御率16.20。ファームでは30試合に登板するなど、二軍を中心にシーズンを過ごした。



広島時代にはシーズン48試合に登板した実績を持つ右腕。移籍2年目となる来季は持ち味の力強い直球を武器に一軍のブルペン争いへ割って入り、再び存在感を示したいところだ。





















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