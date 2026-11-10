ピー・エス・コープが運営するスイーツカフェ「ラ・プティ・メルスリー」は、ラ・フランスなど秋の果物を使った季節限定ケーキ4種を11月1日から30日まで全店で販売する。ショートケーキやタルトのほか、ケーキを楽しめるアフタヌーンティーも用意する。

ラ・フランスとシャインマスカットを使ったショートケーキとタルト

「ラ・フランスとシャインマスカットのキャラメルティーショートケーキ」(1ピース1,350円)は、旬のラ・フランスをアールグレイが香る紅茶スポンジでサンドしたショートケーキ。ホイップクリームにキャラメルと紅茶の風味を合わせたという。

「ラ・フランスとシャインマスカットの秋タルト」(1ピース1,300円)は、カスタードクリームとアーモンドタルトに、ラ・フランス、シャインマスカット、柿を合わせた。

12cmと16cmの季節のホールケーキ

ホールケーキは2種。「ラ・フランスのショートケーキ」(12cm、4,500円)は、スポンジとホイップを重ねたショートケーキにラ・フランスを飾った。「ラ・フランスのカスタードタルト」(16cm、4,800円)は、アーモンドタルトにカスタードクリームを重ね、ラ・フランスを飾っている。ケーキはオンラインで予約を受け付けている。

ケーキを選べる「メルスリーアフタヌーンティー」

「メルスリーアフタヌーンティー」(2,500円)は、1段目に好きなケーキ、季節のフルーツ、渋皮栗アイス、2段目にラ・フランスと紅茶のジュレ、さつまいもタルト、クッキー、プチカヌレ、デニッシュチキンサンドを盛り合わせる。

ラ・プティ・メルスリーは、小さな手芸工房をイメージしたスイーツカフェ。