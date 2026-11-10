日本プロ野球選手会は10日、11月17日にバンテリンドームで開催される『エイブル トライアウト2026～挑め、その先へ～』に出場予定だった緒方理貢の不参加を発表した。

緒方は20年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団し、24年3月に川村友斗、仲田慶介（現西武）とともに支配下選手登録を掴む。同年86試合に出場すると、昨季は101試合に出場して、打率.216、6打点、8盗塁の成績を残した。しかし、今季は14試合の出場にとどまり、10月29日に戦力外通告を受けていた。