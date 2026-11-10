外国たばこを輸入販売するインターコンチネンタル商事は、フィルターに2つのフレーバーカプセルを搭載した紙巻きたばこ「エッセ チェンジ ダブル ベリーソーダ」「エッセ チェンジ ダブル トロピカル」を11月2日から全国のたばこ販売店で順次発売する。価格はいずれも20本入り500円。

「エッセ チェンジ ダブル ベリーソーダ」

カプセルの潰し方で4通りの味わいを選べる「エッセ チェンジ ダブル」

両銘柄とも、フィルターに異なるフレーバーのカプセルを2つ搭載した。カプセルを潰さない、カプセル(1)だけ潰す、カプセル(2)だけ潰す、両方潰すの4通りから味わいを選べる。両方を潰す場合は(1)、(2)の順を勧めている。

ESSE(エッセ)は、韓国のたばこメーカーKT&Gが1996年に発売したスーパースリムタイプの紙巻きたばこブランド。

ベリーソーダはブルーベリーとアップルミント、トロピカルはオレンジとマンゴーのカプセル

「エッセ チェンジ ダブル ベリーソーダ」は、ヨーグルトソーダフレーバーをベースに、ブルーベリー(1)とアップルミント(2)のカプセルを搭載した。カプセルを潰さなければヨーグルトソーダ、(1)を潰すとブルーベリー、(2)を潰すとアップルミントの風味が加わり、両方を潰すと3つが重なるという。

「エッセ チェンジ ダブル トロピカル」は、シャインマスカットフレーバーをベースに、オレンジ(1)とマンゴー(2)のカプセルを搭載した。カプセルを潰さなければシャインマスカット、(1)でオレンジ、(2)でマンゴーの風味が加わり、両方を潰すと3つが重なる。

「エッセ チェンジ ダブル トロピカル」

2銘柄とも、価格は20本入り500円で、サイズはスーパースリム、フィルターはカプセル入り。タール値は1mg、ニコチン値は0.1mgで、製造国は韓国。