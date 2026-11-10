ハセガワモビリティは、YADEAブランドの特定小型原動機付自転車「S-01T」の新色ブラックを11月下旬に発売する。ドコモ・バイクシェアのベースモデルにもなっている自転車型のモデルで、価格は22万円。最大航続距離は70km。

ユーザーの要望に応えたYADEA「S-01T」のブラック

同社によると、新色はYADEAのユーザーから要望が多かったという。シンプルなフレーム設計で乗り心地にもこだわり、黒を基調にしたボディは街並みになじむとしている。YADEA直営店の表参道ショールームやECサイト、家電量販店で主に販売する。

S-01Tは定格出力350W、最高速度20km/hの車道モード

バッテリーは48V14Ahで、モーターの定格出力は350W。最高速度は20km/hで、走行モードは車道モード(20km/h)のみ。最大航続距離は70km、充電時間は6時間。登坂能力は12度、防水性能はIPX5。ブレーキは前後ともドラムブレーキで、タイヤは20インチ。

適正荷重は75kg、製品重量は28.6kg、サイズは長さ1550×幅590×高さ1050mm。フレームはアルミニウム合金製で、PSEと性能等確認試験の認証を受けている。

YADEAは2001年創業の中国の電動モビリティメーカーで、電動バイクや電動自転車、電動キックボードなどを世界100カ国で販売している。