







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、NPB・阪神タイガースからポスティングとなっている佐藤輝明内野手の獲得説が取りざたされている。実現すれば4人目の日本人選手誕生ということになるが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は疑問視している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



佐藤はプロ6年目の今季、143試合、打率.306、39本塁打、106打点といった数字を残し、NPB史上9人目（13度目）の三冠王に輝いた左の強打者。日本時間2日にポスティング手続きが申請・受理されたことが球団から発表されている。



同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者は『比較対象となるのはシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手だが、佐藤の方が守備面での汎用性が高い。また、村上に加え、トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手の活躍も追い風になるだろう。これまでにドジャースを含め複数球団との関連が報じられている』と述べている」と言及。



ただ、ドジャースは現時点では、佐藤が就けそうな三塁や左翼、DHに空きがないことなどから、「佐藤の最大の魅力であり、高く評価されている理由は守備力ではなく打撃力にある。ここ数年、左翼の守備に課題を抱える状況が続いてきたドジャースが、再び守備力に不安のある選手を左翼として起用したいと考えるだろうか」と指摘している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】