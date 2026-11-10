日本野球機構（NPB）は10日、2026年度のフリーエージェント宣言選手を公示した。

今年のオフは国内FA宣言が8名、海外FA宣言選手2名が権利の行使を発表した。国内FAでは宗佑磨内野手（オリックス）、中川圭太内野手（オリックス）、小島和哉投手（ロッテ）、太田光捕手（楽天）海外FA宣言選手では髙橋光成投手（西武）と、“96年世代”の5人の選手がFA宣言。

宗は14年ドラフト2位でオリックスに入団し、一軍の試合に出始めた頃は内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして活躍したが、21年にサードのレギュラーに定着。同年139試合に出場して、打率.272、9本塁打、42打点の活躍を見せ、ベストナインとゴールデン・グラブ賞を受賞すると、同年から3年連続で受賞。24年と25年は出場試合数が100試合に届かなかったが、今季は134試合に出場して、打率.245、14本塁打、64打点の成績を残した。

中川は18年ドラフト7位でオリックスに入団し、1年目の19年から111試合に出場し、打率.288、3本塁打、32打点をマーク。2年目、3年目に成績を落とすも、4年目の22年に110試合に出場して、打率.283、8本塁打、51打点とレギュラー再奪取すると、5年目の23年には135試合に出場して、打率.269、12本塁打、55打点。今季は113試合に出場して、打率.252、6本塁打、33打点だった。

太田は18年ドラフト2位で楽天に入団すると、１年目から55試合に出場。3年目の21年に初めて100試合以上（107）試合に出場し、昨季はシーズン自己最多の111試合に出場して、リーグトップの盗塁阻止率を記録。今季は100試合に出場して、打率.202、3本塁打、18打点、盗塁阻止率は.240だった。

小島は18年ドラフト3位でロッテに入団。2年目の20年から7年連続で100イニング以上を投げ、21年から25年にかけて5年連続規定投球回に到達。24年にはシーズン自己最多の163回1/3を投げた。3度の二桁勝利（21年、23年、24年）を達成。8年目の今季は20試合・117回1/3を投げて、6勝9敗、防御率3.53だった。

髙橋は14年ドラフト1位で西武に入団。1年目の15年からプロ初勝利を含む5勝をマークすると、5年目の19年に自身初となる二桁勝利を挙げた。20年に自身初となる規定投球回に到達すると、同年から4年連続で規定投球回に到達し、22年には175回2/3を投げた。21年から3年連続二桁勝利を挙げ、22年にはシーズン自己最多の12勝。24年は15試合に登板して、0勝11敗、防御率3.87と苦戦したが、昨季は24試合・148回を投げ、8勝9敗、防御率3.04。そして今季は、22試合・138回1/3を投げ、9勝6敗、防御率2.54だった。

年齢的にも中堅からベテランに差し掛かる世代で、まだまだ第一線で活躍が期待される“96年世代”の選手たち。どのような決断を下すだろうかーー。

▼ 96年世代のFA選手たちの今季成績と通算成績

＜野手＞

宗佑磨（オリックス）96年6月7日生

今季：134試 率.245 本14 点65 盗6 OPS.724

通算：933試 率.249 本45 点267 盗40 OPS.668

中川圭太（オリックス）96年4月12日生

今季：113試 率.252 本6 点33 盗3 OPS.653

通算：754試 率.261 本46 点260 盗45 OPS.688

太田光（楽天）96年10月14日生

今季：100試 率.202 本3 点18 盗0 OPS.520

通算：709試 率.202 本19 点130 盗6 OPS.566

＜投手＞

小島和哉（ロッテ）96年7月7日生

今季：20試 6勝9敗 117回1/3 振93 防3.53

通算：172試 59勝63敗 1041回 振740 防3.60

髙橋光成（西武）97年2月3日生

今季：22試 9勝6敗 138回1/3 振114 防2.54

通算：218試 82勝83敗 1337回1/3 振984 防3.30