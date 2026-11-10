1996年に発売された、バンダイの携帯育成玩具「たまごっち」は、2026年11月23日に30周年を迎える。これを記念した「祝3000しゅ〜ねん!? 超たまごっち祭in シブハラ」が、東急プラザ原宿「ハラカド」および原宿・渋谷エリアのコラボレーション店舗にて、12月6日まで開催されている。

「超たまごっち祭」で楽しめるコンテンツのひとつ「超たまごっち祭in シブハラ スタンプラリ〜」を、クリエイターやスイーツプロデューサーとして活動するしなこと、原宿クリエイターアイドルとして活動する3人組・竹下☆ぱらだいすが体験した様子をレポートする。

「超たまごっち祭in シブハラ スタンプラリ〜」に挑戦したしなこと竹下☆ぱらだいす。東急プラザ原宿「ハラカド」からスタンプラリーに出発

しなこ＆竹下☆ぱらだいすが原宿・渋谷で「たまあつめ」

たまごっち30周年を記念する「超たまごっち祭」は、東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZEでの特別展示を中心に、渋谷・原宿エリアで様々な企画を展開する。「超たまごっち祭in シブハラ スタンプラリ〜」は、原宿・渋⾕エリアにある指定の店舗を巡りながら、街中に隠れたたまごっちを探すスタンプラリーだ。

まずは『超たまごっち祭』のメイン会場であり、スタンプラリー台紙も配布している東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZEから出発する4人。原宿・渋谷エリアの3店舗を巡り、街中に隠れたたまごっちを探しながらスタンプを集めた。各店舗では「たまごっち」とのコラボ商品も販売している。

祝3000しゅ〜ねん!? 超たまごっち祭in シブハラ

「私の大好きなラブリっちだ〜!!」しなこ、ラブリっち発見!

メイン会場でスタンプラリー台紙と、特設カフェで販売中の限定商品「超たまごっち祭おでかけ! うぉーたー」を手に、原宿・渋谷の街へ出発した4人。

最初に訪れた「RUMBLE CRUMBLE 渋谷本店」の店頭では、くろまめっちとラブリっちを発見。しなこは「私の大好きなラブリっちだ〜!!」と喜びを見せた。

店内では、コラボメニューの「まめっち大好き 超チョコチップクッキー」「めめっち超ラブ♡アールグレイクッキー」を試食。スタンプラリー台を発見したあぃりDXは、「小学生の頃に遊んでいたたまごっちで、15回くらいござるっちに育てました!」と幼少期の思い出を振り返った。

「RUMBLE CRUMBLE 渋谷本店」でたまごっちを探す一行

続いて「PUMA STORE 原宿CAT STREET」、さらに「原宿ペニーレーン」を訪問。店舗でコラボ商品を楽しみながら、3つのスタンプを集めた。また、街中には店舗以外にもたまごっちフラッグなどが掲出されており、4人がお気に入りのたまごっちを見つける場面もあった。

スタンプを集めて「たまごっちラボ研究員ID」をゲット

3店舗を巡ってスタンプを集め終えた4人は、最後にスタッフによる確認を受け、「たまごっちラボ研究員ID」と「たまラボステッカー：めめっち」をゲット。竹下☆ぱらだいすのだーごは、スタンプラリーについて「うちらの大好きな渋谷と原宿にたまごっちがたくさんいてめっちゃ可愛かった!!」とコメント。

しんぢくんは「次は（スタンプを）14個全部ゲットして、たくさんおいしんぢなものも食べて、（たまごっちラボ上級研究員）認定書ももらうっ!!」と、次回への意気込みを語った。

3店舗のスタンプで研究員ID、全店舗制覇で特別賞も

『超たまごっち祭in シブハラ スタンプラリ〜』では、配布場所でスタンプラリー台紙を受け取り、最初のスタンプを押した後、対象店舗の中から3つのスタンプを集める。

3つ集めた後、東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZEの特設カウンターへ持参すると、「たまごっちラボ研究員ID」と「たまラボステッカー：めめっち」がもらえる。さらに全店舗のスタンプを集めると、特別賞の「たまごっちラボ上級研究員認定証」がプレゼントされる。スタンプラリー台紙、ノベルティ、コラボメニューはいずれも数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

スタンプ台設置・台紙配布場所

東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE

MAGNET by SHIBUYA109

※MAGNET by SHIBUYA109の11月7日〜11月24日の設置場所：5階イベントスペース（A-MEC）

※MAGNET by SHIBUYA109の11月25日〜12月6日の設置場所：B1階（バンダイナムコCross Store）

「たまごっちは実は3000周年!?」発掘品をハラカドで特別展示

『超たまごっち祭』のメイン会場東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZEでは、「祝3000しゅ〜ねん!?大発掘プロジェクト」の発掘品も特別展示される。2026年8月26日、「TOKYOおもちゃショー」の会場施工中に、まめっちやくちぱっちらしき姿が描かれた「謎の石碑」が発見されたことで、たまごっちは30周年ではなく3000周年なのではないか、という説が浮上。たまごっちラボは、この石碑の発掘をきっかけに「祝3000しゅ〜ねん!?大発掘プロジェクト」を発足した。

東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZEでは、「謎の石碑」をはじめとする同プロジェクトの発掘品を期間限定で展示する。

開催期間：2026年11月7日〜12月6日 11:00〜20:00

会場：東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE（東京都渋谷区神宮前6丁目31-21）

(C)BANDAI