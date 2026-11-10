JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは10日、後閑駅(群馬県みなかみ町)の開業100周年を記念し、上越線(高崎～水上間)で11月21日に運転予定の「後閑駅開業百周年記念号」に乗車できる3つの旅行商品について発表した。

「後閑駅開業百周年記念号」は、事業用車両として活躍するGV-E197系を使用し、後閑駅開業100周年を記念した特別ヘッドマークを掲出して高崎～水上間を運行。往路の時刻は高崎駅9時56分発・水上駅12時3分着、復路の時刻は水上駅15時15分発・高崎駅17時14分着となる。参加者は旧型客車「オハ47」に乗車し、懐かしいボックスシートの旅を楽しめる。

往路(高崎駅から水上駅まで)・復路(水上駅から高崎駅まで)のいずれかに乗車可能な片道乗車プランを用意しており、通常は相席となる場合もあるボックスシートを1～2名で貸し切れるとのこと。加えて、特別公開ツアーも企画しており、水上駅到着後、駅構内で通常立ち入ることのできないエリアを見学できる内容に。GV-E197系の運転台見学、ホーム上の立入制限エリア見学、線路内からの車両撮影、転車台操作体験、SL入換ルートの線路内散策など、水上駅ならではの特別な体験を用意した。

全コース共通で、通常非公開の荷物室を有する旧型客車「オハニ36」の荷物室見学も行う。荷物室の室内に蒸気機関車D51形498号機・C61形20号機のナンバープレートを展示し、往年の鉄道文化を感じることができるという。

往路・復路のいずれかに乗車する「後閑駅開業百周年記念号」ボックス販売プラン(片道)は1名利用9,000円・2名利用5,000円。水上駅で鉄道体験イベントを楽しめる特別公開ツアー(高崎駅発着)は、往路・復路の乗車と昼食付きで1万9,700円。各商品ともJR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイトで販売(インターネット申込み限定)する。