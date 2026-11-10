タカラトミーグループは、新たなコーポレートロゴマークを決定し、2027年4月1日から本格運用を開始すると発表した。また、株式会社タカラトミーの英文社名表記を従来の「TOMY Company, Ltd.」から「TAKARATOMY Corporation」に変更する。グループ各社でも順次「TAKARATOMY」を冠した社名へ統一を進める。

今回の刷新は、グループパーパス「アソビへ懸ける品質は、世界を健やかに、賑やかにできる。」を象徴するもので、日本・アジアを中心に成長を続ける事業基盤をさらに強化し、グローバル展開を加速することが目的だという。

新ロゴマークは、カタカナの「アソビ」をモチーフにデザイン。日本の美意識や文化を取り入れながら、タカラトミーらしい遊び心を表現した。2006年に旧タカラと旧トミーが経営統合し、「タカラトミー」が誕生して以来、コーポレートロゴマークが変更されるのは今回が初めてとなる。

あわせてグループブランドの統一も推進する。株式会社タカラトミーアーツは英文社名を「TAKARATOMY ARTS Corporation」に、株式会社トミーテックは社名を「株式会社タカラトミーテック」に変更し、英文社名も「TAKARATOMY TEC Corporation」とする。また、米国のTOMY International, Inc.をはじめとする海外グループ会社も順次「TAKARATOMY」を冠した名称へ移行していく。

同社は1924年の創業以来、おもちゃを通じて「アソビ」を届けてきた。現在は「トミカ」「プラレール」「リカちゃん」「黒ひげ危機一発」「トランスフォーマー」「ベイブレード」のほか、カプセルトイ「ガチャ™」などを世界130以上の国と地域で展開している。これまで日本では「タカラトミー」、英語圏では「TOMY」、中国語圏では「多美」など、地域によって異なる名称やロゴを使用してきたが、今後は「TAKARATOMY」へ統一し、「ONE TAKARATOMY」のもとで企業ブランドの強化を図る。

タカラトミー 代表取締役社長 CEO 富山彰夫コメント

「私たちは創業以来100年以上にわたり、おもちゃを通じて「アソビ」を世界中に届けてきました。そして今、タカラトミー誕生20年という節目を迎え、新たな成長ステージへと踏み出します。日本における急速な少子化、消費者層や流通構造の変化、グローバル競争の激化など、事業環境の大きな変化を、成長に向けた機会と捉え、私たちが挑戦するのは「おもちゃのタカラトミー」から「アソビのタカラトミー」へと進化することです。 私たちが考える「アソビ」とは、商品そのものではなく、小さな探求心に火が灯り、夢中になり、人と人がつながり、自分らしく輝く体験を生み出すものです。さらに、国や地域によって異なっていた名称やロゴを一本化することで「世界のどこにいても、私たちはTAKARATOMYである」という共通のアイデンティティのもと、おもちゃの枠を超えた「アソビ」を世界の幅広い世代に届け、次の100年に向けて未来を切り拓いてまいります。」