RFEF（スペインサッカー連盟）は9日、11月のUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026－27を戦うスペイン代表に、FWビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）を追加招集することを発表した。

11月のUNLを戦うスペイン代表のメンバーは今月6日にRFEFを通じて発表された。FIFAワールドカップ2026で優勝に貢献した面々の多くが順当に選出されたほか、GKアルバロ・バジェス（ベティス）、DFハコボ・ラモン（コモ／イタリア）、MFマルク・ロカ（ベティス）が初招集。FWアンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）は今年3月以来の“ラ・ロハ”返り咲きを果たしていたものの、負傷の影響により、参加を断念。代わって、FWホルヘ・デ・フルトス（ラージョ・バジェカーノ）が約1年ぶりにスペイン代表に復帰していた。

デ・フルトスの追加招集が発表された翌日、RFEFは新たな招集選手を発表。ムニョスが11月のスペイン代表活動に参加することが決まった。

なお、同選手の追加招集に伴う離脱選手等は発生していないが、現地メディア『ムンド・デポルティーボ』等の情報によると、FWラミン・ヤマル（スペイン）がケガ、FWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）が体調不良の影響で、それぞれ代表チームへの合流が遅れているという。状況次第では、11月シリーズの1戦目を欠場する可能性もある。主力を張る攻撃陣2選手の状況を受けて、ムニョスを追加招集したと見られる。

現在23歳のムニョスは国際Aマッチ通算で5キャップを刻んでいる。今年3月に行われた国際親善試合のセルビア代表戦でスペイン代表デビューを飾り、同試合ではゴールもマーク。4大会ぶり2度目の優勝を果たしたFIFAワールドカップ2026のメンバーにも選出されたが、ケガの影響もあり、本大会では出番がなかった。クラブレベルでは、今夏にオサスナからリヴァプールへステップアップ。今季のプレミアリーグでは、ここまで9試合出場2ゴールを記録している。

スペイン代表は10月に開幕したUNL・2026－27でグループA3に組み込まれ、イングランド代表、クロアチア代表、チェコ代表、そしてクロアチア代表に4連勝。既に準々決勝進出を決めている。11月のインターナショナルマッチウィークでは、12日にアウェイでチェコ代表と、15日にホームでイングランド代表と対戦し、グループA3の戦いを締め括る。

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