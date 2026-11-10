水戸ホーリーホックは10日、ボイン高校（韓国）所属のDFイ・ヒョンギが、2026/27シーズン途中の2027年1月より、同クラブへ加入することが内定したと発表した。

イ・ヒョンギは2008年4月2日生まれの現在18歳。韓国出身の左利きサイドバックだ。加入内定を受けて、イ・ヒョンギは水戸を通して次のように意気込みを明かしている。

「初めまして！私は現在、輔仁（ボイン）高校で左サイドバックとしてプレーしているイ・ヒョンギです。伝統と歴史、そして熱い情熱を持つ水戸ホーリーホックの一員になれたことを、心より光栄に思い、嬉しく思います！私を信じてチャンスをくださった強化部の皆さん、クラブスタッフの皆さん、深く感謝申し上げます。ありがとうございます！」

「この瞬間が決して私一人の努力で作り上げられたとは思っておりません。新しい舞台で新たな挑戦を始めることになり、胸が高鳴っています」

「与えられたこの機会に感謝し、常に謙虚な姿勢で努力し続けます。強みである堅実な守備と豊富な運動量を活かし、チームのために全力を尽くし、チームにとって欠かせない選手になります。 グラウンドで自分の価値を証明し、良い姿をお見せできるよう全力を尽くします。これからよろしくお願いいたします！」

また、水戸の本間幸司GM（ゼネラルマネージャー）も、クラブを通してコメントを発表。実際に自らの目で同選手を視察したことで抱いた思いを明かしただけでなく、背番号が「26」に決まった理由についても説明した。

「この度、イ・ヒョンギ選手が韓国のボイン高校から加入することになりました。これまで彼を育ててくださったご両親をはじめ、携わってこられた指導者の皆様に感謝申し上げます」

「私自身もボイン高校には何度か足を運びましたが、素晴らしい教育環境とサッカーに対する情熱を感じました。そうした環境の中で、ヒョンギ選手の素晴らしい人間性が培われたのだと思います」

「彼は運動量が豊富で、スピードのあるレフティーの選手です。そして、何より素晴らしいのがそのメンタリティーです。私自身、これまでパク・チュホ選手をはじめ、多くの韓国出身選手とともに水戸の歴史を紡いできました。水戸で成功を収めていった選手たちには、プレー面だけでなく、ヒョンギ選手と同じように素晴らしい人間性がありました。彼のプレーはもちろんのこと、人間性やメンタリティーにも大きな魅力を感じ、今回の加入に至りました」

「背番号は、松田隼風選手が背負っていた26番を託しました。水戸から世界へ羽ばたいてほしいという期待も込めています。クラブとして責任を持ってしっかりと育て、ヒョンギ選手が大きく羽ばたいてくれることを信じています。皆様、応援よろしくお願いいたします」

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