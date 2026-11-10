ブラジル代表FWエンドリッキが『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦に向けた会見に登壇した。

エンドリッキはFIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦の日本戦に途中出場。日本は佐野海舟のゴールで先制に成功したが、後半からエンドリッキを投入して布陣を変更したブラジルが2点を奪って逆転勝利を収めている。エンドリッキは「日本戦は特別な試合でした。残念ながら（ルーカス）パケタが負傷してしまい、後半から出場しました。その時はリードを許していましたが、後半に逆転することができました。私にとってはスペクタクルな瞬間でしたね。それは私だけではなくチーム全員がそう感じたと思います。チームのために全力を尽くし、勝利に貢献できたことは嬉しかった」と回想した。約4カ月ぶりの再戦に向けて「日本の実力はよく分かっていますし、今回も同様に厳しい試合になるでしょう。経験豊富で優れた選手が多くいるので、私たちにとっても重要な試合です。勝利を目指して全力を尽くしたい」と抱負を語った。

ブラジルは2030年のFIFAワールドカップに向け、カルロ・アンチェロッティ監督のもとで世代交代に取り組んでいる。“神童”として注目を浴び続け、16歳2カ月15日の若さでパルメイラスのトップチームデビュー。最年少得点など数々の記録を塗り替えてきた実績を誇る20歳のエンドリッキにかかる期待も大きい。「2030年にはブラジル代表を助けるため、最高のレベルにいられることを願っています。私たちが望むのは、ワールドカップで再び優勝すること」と述べ、次回大会での自身の活躍とブラジル代表の世界王者奪還に意欲を示した。

今回のシンガポール遠征に臨むメンバー25名のうち、23歳未満の選手は15名とフレッシュな顔ぶれとなっている。会見では自身を含む“ロス世代”の台頭についてや、「ロス五輪に出場する可能性はあるか」という質問も飛んだ。エンドリッキは「オリンピック代表であろうと、A代表であろうと、呼ばれたら必ず行きます」と否定せず。「ブラジル代表であること以上に素晴らしいことはないと思っています。それが僕の望みであり、どのチームに行こうと選ばれ続けたい。ブラジル代表でプレーすることは最大の喜びです。どんな形であれ、ブラジル代表を助けられることを願っています」と述べている。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）