ジャン＝ピエール・ジュネ監督、オドレイ・トトゥ主演『アメリ』の公開25周年記念上映（2026年11月13日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の特別映像が公開となり、入場者プレゼント、フォトブースサービス「Pasha Snap（パシャスナップ）」とのスペシャルコラボも発表された。

オドレイ・トトゥ主演『アメリ』の特別映像が公開 - 入場者プレゼントも発表

『アメリ』は、パリの下町モンマルトルを舞台にしたロマンチックコメディ。2001年11月17日に日本初公開されるやいなや、瞬く間に多くの人々の心をつかみ、やがて日本中を巻き込む社会現象となった。監督を務めたのは、『デリカテッセン』（1991）『ロスト・チルドレン』（1995）『エイリアン4』（1997）などのジャン＝ピエール・ジュネ。2002年にはアカデミー賞で外国語映画賞、美術賞など5部門にノミネートされるなど、作品として世界的に高く評価されている。

この度、ジャン＝ピエール・ジュネ監督の仕事部屋を紹介する特別映像を公開する運びとなった。また、2001年の日本公開時に実際に使用された35mmカットフィルムの入場者プレゼント、『アメリ』限定フォトフレームで撮影を楽しめるフォトブース「Pasha Snap（パシャスナップ）」とのスペシャルコラボレーションの実施も発表となっている。

入場者プレゼントの35mmカットフィルムは、2001年の日本公開時に実際に使用されたもの。一部上映館を除いた全国の上映館で、公開初日の11月13日から数量限定で配布される（ランダム配布のためシーンは選べない）。また、kino cinéma新宿限定で、その場で撮影した写真をプリントして持ち帰ることができるフォトブースサービス「Pasha Snap（パシャスナップ）」とのスペシャルコラボレーションが実施される。撮影した写真は、『アメリ』限定フレーム付きでプリントできるほか、QRコードからデータを受け取ることも可能となっている。設置期間中（11月13日～19日）は、映画の鑑賞者に限らず、来場者は無料で利用できるとのことだ。









フォトフレームは全4種類

さらに、公式サイトでは、堀田茜、宇垣美里、潤花、浦浜アリサという『アメリ』を心から愛する著名人からのコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。