ロッテは11月17日、冬季限定のチョコレート「洋酒薫る大人のスイーツ」シリーズ2品を全国で発売する。シリーズ初登場の「ザッハトルテ」は、生チョコとしっとりしたココアビスケットにアプリコットソースを合わせた一品。「ティラミス」も同日に登場する。

生チョコとアプリコットソースで「ザッハトルテ」の味わいに

ロッテが11月10日に発表した「洋酒薫る大人のスイーツ ザッハトルテ」は、ザッハトルテの味わいを洋酒入りのチョコレートで表現した新商品。口どけのよい生チョコとしっとりしたココアビスケットに、甘酸っぱいアプリコットソースを組み合わせた。

「ティラミス」は洋酒のやさしい風味がアクセント

「洋酒薫る大人のスイーツ ティラミス」は、まろやかなティラミスの味わいに洋酒を添え、チョコレートで包んだ一品。ロッテによると、洋酒のやさしい風味が味わいのアクセントになっている。

2品とも「ラミープレミアムテリーヌ」が当たるキャンペーンの対象に

ロッテは「ラミープレミアムテリーヌ」が抽選で当たるキャンペーンを実施している。今回発売する2品と「ラミー」「バッカス」が対象で、対象商品2個の購入につき1口応募できる。応募には購入レシートの画像と、ロッテ公式オンラインモールの会員登録およびメールマガジンの登録が必要となる。

応募期間は、第1期が2026年10月6日(火)0時から2027年1月15日(金)23時59分まで、第2期が1月16日(土)0時から4月30日(金)23時59分まで。各期50人、計100人に「ラミープレミアムテリーヌ」1個が当たる。

商品概要

「洋酒薫る大人のスイーツ ザッハトルテ」は3本入りで、アルコール分は1.0%。「洋酒薫る大人のスイーツ ティラミス」は10粒入りで、アルコール分は1.6%。

いずれも2026年11月17日(火)に全国で冬季限定発売。価格はオープンで、想定小売価格は各356円前後(税込)。

ケーキの生地を思わせる食感を目指して

2024年に誕生した「洋酒薫る大人のスイーツ」シリーズは、「ラミー」「バッカス」よりもアルコール感をやや抑えている。新作の「ザッハトルテ」で開発担当者が苦労したのは、ココアビスケットにスポンジケーキのようなしっとり感を持たせることだったという。ロッテは、品質を保ちながら狙った食感に近づけるため、洋酒と水分の配合を調整したと説明している。