マツダ車に似合う時計を。マツダ×セイコーコラボレーション第3弾「MAZDA クロノグラフウオッチ」

マツダとセイコーウオッチによる、コラボレーションプロダクトをご存じだろうか。今回で第三弾となるこのコラボーレーション企画では、両ブランドのこだわりを詰め込みながら素敵なウォッチが制作された。

【画像】細部までマツダらしさが込められた、セイコーウオッチとのコラボレーション時計（写真10点）

今回第三弾として発表された「MAZDA クロノグラフウオッチ」は、クロノグラフならではの機能性を備えながら、MAZDA DESIGNに息づく「引き算の美学」をあわせ持つ上品でタイムレスな印象のモデル。どのマツダ車に合わせても自然に馴染んでくれるようデザインされた、まさにマツダ車オーナーのための時計と言えるだろう。

ケースの風防には傷に強い「カーブハードレックス」を採用。MAZDA DESIGN共通の特長である、文字盤に立体感と奥行きを生み出し、見る角度で表情が変わる立体的な造形美を演出している。

また、視認性の高いシンプルなグレーに赤をアクセントで合わせたダイヤルデザインは、言うまでもなくマツダのメーターからインスパイアを受けて作られたものだ。ちなみにダイヤルの文字にはマツダオリジナルフォント「Mazda Type」が起用されており、細部までマツダらしさが詰まった仕上がりになっている。

MAZDA クロノグラフウオッチ

価格：69,300円（税込）

ケースサイズ：縦47.2×横39.2×厚み11.4mm

重さ：約108g（メタルバンド取り付け時）

防水：日常生活用強化防水（10気圧）

駆動方式：電池式クオーツ

原産国：日本

販売：MAZDA ONLINE SHOP、マツダ本社2号館 GOODS SHOP、全国のマツダ販売店