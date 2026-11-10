BANDAI SPIRITSは11月6日、「一番くじ 新テニスの王子様 -オレは上に行くよ-」の全ラインナップを公式Xで公開しました。店頭発売は12月24日から。クリスマスイブでもあるこの日は、主人公・越前リョーマの誕生日とあって、ファンの間で話題になっています。

アニメ『テニスの王子様』シリーズの25周年を記念した今回のくじ。A賞の越前リョーマ、B賞の手塚国光、ラストワン賞の不二周助は、フィギュアシリーズ「MASTERLISE EXPIECE」で登場します。

最後の1個を引くと手に入る不二のフィギュアは約19cmで、表情を変えられる交換パーツ付き。ほかにも、「きららいず」マスコットや、中学校ジャージ姿と代表ジャージ姿の両方が楽しめる描きおろしイラストを使ったグッズがそろいます。

公式Xの投稿には、11月10日時点で約1.9万件のいいねが。返信欄には「まさかのリョーマ君の誕生日やないの」と発売日に驚く声や、「ラストワン賞の不二先輩がほしすぎる」と早くも狙いを定める声が上がっています。

🎾￣￣￣￣￣￣ 一番くじ 新テニスの王子様 -オレは上に行くよ- ＿＿＿＿＿＿🎾 📣全ラインナップ公開 フィギュアや「きららいず」マスコットに加えて、中学校ジャージと代表ジャージのどちらも楽しめる描きおろしイラストも入った 25周年ならではの特別なラインナップ✨ #一番くじ #新テニスの王子様 — 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) November 6, 2026

価格は1回800円。12月24日より、ミニストップ、デイリーヤマザキ、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで順次発売予定です。取扱先には一番くじONLINEも含まれます。

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト