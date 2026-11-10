ウクライナ侵攻に抗議した元特派員によるドキュメンタリー『さよなら、私のロシア』の本編映像が公開

ウクライナ侵攻に抗議し、ロシア国営放送の職を辞したジャンナ・アガラコワが監督したドキュメンタリー映画『さよなら、私のロシア』（11月14日公開 配給：doodler）の本編映像の一部が公開となった。

『さよなら、私のロシア』は、ウクライナ侵攻に抗議し、職を辞したロシア国営放送の海外特派員ジャンナ・アガラコワによる故郷喪失の痛みを綴った、私的で詩的なドキュメンタリー。

この度、本編映像の一部が公開となった。ジャンナの娘・アリーチェによる「何国人に育ってほしいの？」という問いかけから映像は始まる。ロシア人の母とイタリア人の父のもとに生まれ、パリとニューヨークで育ったアリーチェ。思春期を迎えた娘とジャンナはどこか「言葉」が通じない。そんな娘の名をジャンナはイタリア語、ロシア語、フランス語/英語で優しく呼びかける。後に夫となるジョルジオと出会ったとき、ジャンナはジャーナリストの卵で、ソ連崩壊という動乱の時代に自由と変化の兆しを感じ、自身の仕事を緊急救命班と同じくらい重要なポジションだと思っていた。そんな理想の仕事に邁進していたジャンナがなぜ職を辞することになったのか？ その心の変遷は映画本編で明かされる。

また、公式サイトでは、各界著名人17名から寄せられたコメントが掲出されている。こちらもあわせてチェックいただきたい。