西武は10日、選手の育成を目的として、アクシャイ・モーレ投手、今岡拓夢選手、フランシスコ・アポンテ選手を11月21日(土)～12月17日(木)に沖縄県で開催される「ジャパンウィンターリーグ2026」へ派遣すると発表した。

▼ モーレ投手

「ジャパンウィンターリーグに参加できることを大変うれしく思っています。レベルの高い選手たちとの対戦を通して自分自身に挑戦し、さまざまな指導者や選手から多くのことを学び、投球技術を向上させたいと考えています。毎日全力で取り組み、自分のベストを尽くしたいと思います」

▼ 今岡拓夢選手

「このジャパンウィンターリーグで経験を積み、その経験を次のシーズンにつなげられるよう、良い時間を過ごしていきたいです。いち早く多くのライオンズファンの皆さまの前でプレーしたいと思っていますので、この期間により成長できるようがんばっていきます」

▼ アポンテ選手

「ジャパンウィンターリーグへ参加させていただけることに大変感謝しています。これまでとは違った環境でプレーできることや、さまざまなピッチャーを知ることができることに対し、今はとてもワクワクしています。自分の課題を克服できるようにがんばっていきたいと思います」