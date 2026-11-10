きのとやは11月10日から、2026年クリスマスケーキの予約受付を公式オンラインショップおよび店頭にて開始した。

クリスマス生クリームケーキ

「クリスマス生クリームケーキ」(5,900円～)は、きのとや自慢の生クリームとスライスイチゴをスポンジでサンドした定番のケーキ。「クリスマス生チョコケーキ」(5,900円～)は、みずみずしいイチゴと輝く星やツリーのチョコレートで華やかに仕上げた。

クリスマス生チョコケーキ

「苺のプレシャスクリスマス」(1万5,000円)は、サンタやトナカイ、たっぷりの苺で飾った贅沢な2段ケーキ。数量限定で販売する。

苺のプレシャスクリスマス

「クリスマスショコラミルフィーユ」(5,500円)は、ココアスポンジとパイを生チョコクリームでサンドし、ショコラガナッシュとツリー型チョコで飾ったケーキ。数量限定で販売する。

クリスマスショコラミルフィーユ

全国へ配送可能なケーキも用意する。「極上牛乳ソフトのクリームチーズケーキ 5層仕立て」(2,700円)は、人気ソフト使用のクリームとチーズがとろける5層ケーキ。ヒイラギ・ローソク付きで配送する。

極上牛乳ソフトのクリームチーズケーキ 5層仕立て

さらに、「シュトーレン」(4,500円)や「クリスマスアソート」(1,080円)、「クリスマスクッキーギフト」(520円)など、クリスマスの贈りものにぴったりなギフトも用意する。

シュトーレン

オンラインショップで12月19日～25日受け取り分の予約を行うと、次回利用可能な200円クーポンをプレゼントする。