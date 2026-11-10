オリックス・宗佑磨 (C)Kyodo News

　オリックスは10日、「オリックス・バファローズ 2027 年カレンダー」を11月13日に発売することになったと発表した。

　2026 年シーズンに活躍した選手たちがデザインされた壁掛カレンダーと卓上カレンダーを販売。卓上カレンダーは今年からリング式にリニューアル。

▼ オリックス・バファローズ 2027 年壁掛カレンダー

1月 岸田監督

2月 野口、渡部、麦谷、杉澤

3月 西川、来田

4月 太田、紅林

5 月 寺西、田嶋、髙島

6 月 若月、森友

7 月 宗、中川

8 月 椋木、山﨑

9 月 曽谷、宮城、九里

10 月 福永、山中、廣岡、杉本

11 月 山下、吉田、片山、入山

12 月 山岡、岩嵜、博志、権田

価 格：1,800円（税込）

仕 様：A2サイズ（表紙+12枚）

▼ オリックス・バファローズ 2027 年卓上カレンダー

1 月 宗

2 月 森友

3 月 紅林

4 月 太田

5 月 九里

6 月 中川

7 月 西川

8 月 曽谷

9 月 椋木

10 月 若月

11 月 山﨑

12 月 宮城

価 格：500円（税込）

発売日・場所：Bs SHOP、B-WAVE、球団公式オンラインショップ…11月13日（金）11：00〜

※2026年シーズン終了時点での所属選手を掲載