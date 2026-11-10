オリックスは10日、「オリックス・バファローズ 2027 年カレンダー」を11月13日に発売することになったと発表した。
2026 年シーズンに活躍した選手たちがデザインされた壁掛カレンダーと卓上カレンダーを販売。卓上カレンダーは今年からリング式にリニューアル。
▼ オリックス・バファローズ 2027 年壁掛カレンダー
1月 岸田監督
2月 野口、渡部、麦谷、杉澤
3月 西川、来田
4月 太田、紅林
5 月 寺西、田嶋、髙島
6 月 若月、森友
7 月 宗、中川
8 月 椋木、山﨑
9 月 曽谷、宮城、九里
10 月 福永、山中、廣岡、杉本
11 月 山下、吉田、片山、入山
12 月 山岡、岩嵜、博志、権田
価 格：1,800円（税込）
仕 様：A2サイズ（表紙+12枚）
▼ オリックス・バファローズ 2027 年卓上カレンダー
1 月 宗
2 月 森友
3 月 紅林
4 月 太田
5 月 九里
6 月 中川
7 月 西川
8 月 曽谷
9 月 椋木
10 月 若月
11 月 山﨑
12 月 宮城
価 格：500円（税込）
発売日・場所：Bs SHOP、B-WAVE、球団公式オンラインショップ…11月13日（金）11：00〜
※2026年シーズン終了時点での所属選手を掲載