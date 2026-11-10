アニメ『薬屋のひとりごと』第53話「白蛇仙女」のコメント最多シーンTOP3が発表された。

ランキングは、10月30日に放送された第53話（第3期第5話）を対象に、ABEMAが視聴者のコメントを独自調査したもの。順位は以下の通り。

1位：水銀を飲む白娘々

2位：幼少期の猫猫と白蛇の思い出

3位：猫猫たちの前に姿を現した白娘々

第53話「白蛇仙女」では、謎の巫女・白娘々が登場。ABEMAアニメチャンネル公式Xで発表されたランキングでは、白娘々をめぐる場面が上位を占めた。

『薬屋のひとりごと』は、薬師の少女・猫猫が毒や薬の知識を生かし、宮中で起こる難事件を解決していく後宮謎解きエンターテインメント。ABEMAでは毎週金曜24時から最新話を無料放送しており、第1期から最新話までの全話無料配信も1月末まで実施している。

(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会