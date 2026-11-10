リヨンは9日、トップチームの新監督にカルロス・ビセンス氏が就任したことを発表した。契約期間は2028年6月30日までとなっている。

日本代表FW中村敬斗が所属するリヨンは、リーグ・アンでここまで5勝2分3敗の5位につけ、ヨーロッパリーグ（EL）でも2勝1分1敗とまずまずのスタートを切っている。ところが先日、パウロ・フォンセカ監督が契約期間を来夏まで残しながらも退任。53歳のポルトガル人指揮官は、解任されたルイ・ボルジェス前監督の後任として母国の名門スポルティングの新監督に就任した。

新たにリヨンを率いるビセンス氏はスペイン出身の43歳。2017年から4年間に渡り、マンチェスター・シティのアカデミーでコーチや監督を歴任すると、2021年夏にはトップチームのアシスタントコーチに就任。昨年夏までジョゼップ・グアルディオラ監督（当時）を支え、プレミアリーグやチャンピオンズリーグ（CL）といったタイトルを勝ち取った。昨年夏から今年10月まではブラガの監督を務めている。

リヨンはビセンス氏の招へいに際し、「選定にあたり、クラブはスポーツプロジェクトにおける継続性を最優先事項とした。経営陣はカルロス・ビセンス氏のサッカーに対するアプローチや高い基準、そして選手育成への注力といった姿勢が、クラブの戦略的ビジョンに完全に合致しているとい判断し、招へいを決定した」と新監督選定のプロセスを明かしている。