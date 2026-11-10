アーセナルに所属するスペイン代表MFマルティン・スビメンディに、ラ・リーガ復帰の可能性が浮上しているようだ。9日、スペイン紙『アス』が伝えている。

現在27歳のスビメンディは昨年夏にレアル・ソシエダから推定6500万ユーロ（約115億円）の移籍金でアーセナルへ加入した。すぐさま中盤の主軸に定着すると、昨シーズンは公式戦通算57試合に出場し、6ゴール3アシストをマーク。プレミアリーグでは全38試合に出場し、22年ぶりの優勝に大きく貢献した。

しかし、昨シーズン終盤には連戦の疲れからかパフォーマンスを落とし、イングランド代表MFマイルズ・ルイス・スケリーに定位置を奪われることに。さらに今シーズンはブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの加入によって序列はさらに低下し、ここまで公式戦12試合で380分間のプレータイムしか得られていない。プレミアリーグでの先発起用はなく、一年前とは状況が一変している。

報道によると、近年大型補強を繰り返しているアーセナルは、収支調整を目的とした選手売却を検討しているとのこと。スビメンディの能力やチームへのコミットメントに問題はないが、“非売品”とは見なされておらず、クラブの財政面を考慮すると移籍の可能性も否定はできないようだ。

スビメンディに対しては、以前からアトレティコ・マドリードが関心を寄せ続けているという。アーセナルは6000万ユーロ（約106億円）前後を要求する構えだが、一方でアトレティコ・マドリードとは良好な関係性を構築しており、今冬により低い金額での取引が成立する可能性もあると『アス』は伝えている。