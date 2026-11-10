世界最大の半導体受託製造企業であるTSMC（台湾積体電路製造）の子会社として、熊本県に設立されたJapan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）。ソニーセミコンダクタソリューションズ、デンソー、トヨタ自動車も出資する同社は、2024年末に半導体の量産を開始し、現在は第二工場の建設も進めている。

JASMは10月31日、熊本県菊陽町のセミコンテクノパーク中央公園で、地域交流イベント「第3回 JASM Smile Day」を開催した。

同イベントは、日頃からJASMの事業活動を支える地域住民に感謝を伝えるとともに、地域社会とのつながりを深めることを目的としたもの。3回目となる今回は、地域住民やJASMの従業員、その家族など約2600人が来場した。

熊本県菊陽町で開催された地域交流イベント「第3回 JASM Smile Day」（提供：JASM）

ハロウィン仮装コンテストやくまモンショーなど、多彩なプログラムを開催

イベントは、熊本工業高校吹奏楽部によるオープニング演奏でスタート。開会式ではJASMのワイエル・ワンCEOをはじめ、菊陽町長や熊本県副知事が挨拶した。

特設ステージでは、熊本出身のアーティスト・KEN-SHOさんによるライブや、津軽三味線奏者・高崎裕士さんの演奏、姉妹変面師ユニット・心愛によるショーなど、熊本や九州にゆかりのある出演者によるプログラムが用意された。

このほか、子ども向けのヒーローショーや、熊本県のPRキャラクター「くまモン」のショーも企画された。開催日の10月31日はハロウィン当日ということもあり、子ども向けの仮装コンテストも実施された。

会場には、動物たちと触れ合える「移動ふれあい動物園」や、地元食材を使ったグルメを提供する飲食ブースも設けられた。イベント終盤の大抽選会など、家族で楽しめる多彩な企画も用意された。

熊本の地下水を守る、JASMと地元農家の取り組みも紹介

会場には、JASMの事業や地域社会に向けた活動を紹介するブースも設置された。

ブースでは、JASMの従業員ボランティアが来場者に半導体製造の仕組みを説明するとともに、同社が進める環境保全の取り組みを紹介。なかでも、熊本の豊かな地下水を守るための活動が取り上げられた。

半導体製造には大量の水が必要となるため、水資源の確保と保全は重要な課題となる。熊本の地下水を利用するJASMにとっても、地域の水資源を守ることは、事業活動と地域社会との共生を図るうえで欠かせない取り組みだ。

JASMは、地元農家や地下水涵養（かんよう）を推進する団体と連携し、地下水の保全活動や水田の作付面積の拡大に取り組んでいる。地下水涵養とは、雨水などを地中に浸透させ、地下水を蓄える働きを指す。水田も地下水を育む役割を担っており、地域の農業と水資源の保全は深く結び付いている。

今回のイベントでは、地下水保全に取り組む地元農家が育てた「かん養米」（ヒノヒカリ）を使ったおむすび「JASM じゃすむすび」を初めて提供した。高菜味と塩味の2種類、計2000個が先着順で来場者に振る舞われた。

おむすびには「水も豊かに。人も豊かに。未来へ、結ぶ。」というメッセージを記したカードも添えられた。JASMによると、「JASM じゃすむすび」には、地域住民とJASMを結ぶきっかけになってほしいという願いが込められているという。

半導体製造を支える熊本の豊かな地下水。その保全に向けた取り組みを、地元農家が育てた米を通じて紹介する企画となった。

地域への感謝を伝えるJASM、環境保全と半導体製造の両立を目指す

JASMは、半導体製造における環境負荷の低減を重視し、水資源管理や省エネルギー、脱炭素化などに取り組む「グリーン・マニュファクチャリング」を推進している。

JASMの代表取締役CEOを務めるワイエル・ワン（王英郎）氏は、地域社会への感謝と環境保全への姿勢について、次のようにコメントしている。

「2021年の設立以来、私たちが無事に操業し、着実に成長を続けることができているのは、ひとえに地域社会の皆様の信頼と継続的なご支援のおかげです。JASMは最高水準のグリーン・マニュファクチャリングを実践しており、水資源管理や省エネ・脱炭素化など、最先端のグリーン技術を用いて、熊本の貴重な資源と美しい環境を守ってまいります」

また、JASMの取締役社長を務める堀田祐一氏も、地域住民への感謝と地下水保全への取り組みについて、次のように述べている。

「会社設立からの5年間、私たちを支えてくださっている地域の皆様、そして本日会場にお越しいただいた皆様に心より感謝申し上げます。JASMは、熊本の大切な宝である豊かな地下水を守っていくため、地元農家の皆様や涵養推進団体の皆様と共に、地域の一員として涵養活動や作付面積の拡大に全力で取り組んでいます。これからも熊本の地にしっかりと根を張り、皆様と共に豊かな未来を築いていけるよう、全社一丸となって歩んでまいります」

JASMは2024年末に良好な歩留まりで半導体の量産を開始し、現在は国内企業からの需要拡大に対応するため、第二工場の建設を進めている。AI半導体を支える最先端の3nm（ナノメートル）プロセス技術による製造も検討している。

今後は、高度な半導体製造技術を通じて、日本のイメージセンサーや自動車などの産業分野における技術革新を支えるとともに、国内での間接材調達を推進し、日本の先端半導体産業の発展に貢献していく方針だ。

JASMでは、今回の「JASM Smile Day」をはじめ、地域との交流活動を継続的に実施している。今後も熊本の環境や水資源を守りながら、地域社会との連携を深めていく考えだ。