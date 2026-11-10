







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは10日、福岡ソフトバンクホークスの嶺井博希捕手を無償トレードで獲得することに合意したと発表した。背番号は「99」に決まった。



嶺井は沖縄尚学高、亜細亜大を経て、2013年ドラフト3位でDeNAに入団。2014年に一軍デビューを果たすと、2018年には91試合に出場した。



2022年には自己最多の93試合に出場し、打率.205、5本塁打、30打点を記録。同年オフに国内FA権を行使し、ソフトバンクへ移籍した。



ソフトバンクでは移籍1年目の2023年に44試合に出場。昨季は移籍後最多の63試合に出場して打率.224、4本塁打、19打点を記録した。しかし、プロ13年目の今季は一軍出場がなく、出場機会を得られないままシーズンを終えた。



NPB通算では583試合に出場し、打率.220、27本塁打、154打点を記録。2022年6月7日の日本ハム戦では先発マスクをかぶり、今永昇太投手のノーヒットノーランを支えるなど、豊富な経験を持つベテラン捕手だ。



今オフのDeNAでは、戸柱恭孝捕手が海外FA権の行使を表明しており、捕手陣の動向が注目されている。そうした中、かつてチームを支えた嶺井が、無償トレードという形で古巣復帰を果たすことになった。













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